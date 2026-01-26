تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

"تلفزيون لبنان" أطلق نظام الطاقة الشمسية في محطة الإرسال في النعص - بكفيا

Lebanon 24
26-01-2026 | 12:49
تلفزيون لبنان أطلق نظام الطاقة الشمسية في محطة الإرسال في النعص - بكفيا
تلفزيون لبنان أطلق نظام الطاقة الشمسية في محطة الإرسال في النعص - بكفيا photos 0
أطلق تلفزيون لبنان اليوم نظام الطاقة الشمسية في محطة الإرسال في النعص - بكفيا المُجهز من اليونيسف في حضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، ممثل اليونيسيف في لبنان ماركو لويجي كورسي، المديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة اليسار نداف واعضاء من مجلس الادارة، والعاملين في المحطة، في خطوة تسعى إلى دعم دور الإعلام الرسمي كمنصّة وطنية قادرة على أداء رسالتها في خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الأطفال، وتعزيز مشاركتهم وضمان إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم.
 

نداف


وبعد جولة في المحطة والاطلاع على التجهيزات كانت كلمة لنداف رحبت فيها بالحضور، واشارت إلى أن "اليونيسف ووزارة الإعلام تدعمان استمرارية بث الاعلام الرسمي لتعزيز حقوق الأطفال"، ولفتت إلى أن" تزويد محطة إرسال تلفزيون لبنان في بكفيا-النعص بالطاقة الشمسية يضمن استمرار البث الاعلامي".


وقالت: "إن تزويد مركز ارسال تلفزيون لبنان في النعص يشكل اليوم محطة مهمة ليس فقط للارسال بل لالتزامنا المشترك تجاه الطفل والمجتمع. ومن حسن الصدف ان اليوم أيضاً الذكرى المئوية لنشأة التلفزيون في العالم: فمنذ مئة عام، ظهرت أولى الصور على الشاشة كبداية لمرحلةً جديدة في عالم الإعلام".


أضافت: "اليوم، يُعدّ تزويد محطة البث الرئيسية في لبنان بالطاقة الشمسية أكثر من مجرد تحديث تقني. فدعم اليونيسف لهذه المبادرة يعكس قناعةً عميقة بالدور الذي يلعبه الإعلام العام في المجتمع اذ تُعتبر المؤسسات الإعلامية القوية والمستقلة جهات فاعلة موثوقة في تعزيز حقوق الطفل، والتغطية الإعلامية الشاملة والموضوعية البعيدة عن الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية. ومن خلال ضمان استمرار البث دون انقطاع، تضمن هذه المبادرة استمرار وصول الإذاعات ومحطات التلفزيون المحلية إلى المجتمعات في جميع أنحاء البلاد دون أي عوائق".


كورسي


من جهته، قال كورسي:"يشكّل الإعلام الموثوق والقادر على الصمود ركيزة أساسية لحماية حقوق الأطفال وتعزيزها". أضاف:"ان اتفافية حقوق الطفل تدعو إلى تقديم الأطفال بأفضل صورة، وإلى حمايتهم من أي أذى، بالإضافة إلى إتاحة فرص حقيقية لهم للتعبيرعن آرائهم".


وتابع: "مع انطلاقة تلفزيون لبنان برؤيته المتجددة، تفختر اليونيسف بدعم استدامة بنيته التحتية، إلى جانب تطوير محتوى يعكس واقع الأطفال وأصواتهم وتطلعاتهم في جميع أنحاء لبنان".


مرقص


أما الوزير مرقص فركز على علاقة الحكومة باليونيسف على صعيد دعم المؤسسات العامة من أجل حماية الطفل وضمان حقوقه، كما ركز على المشاريع بين اليونيسف ووزارة الإعلام من خلال مكافحة الاخبار الزائفة وتمكين القدرات والدعم التقني لإعطاء الخبر الصحيح والذي يعزز حقوق الطفل وحمايته.


وشكر لليونيسف "المشاريع التي تندرج في هذا الاطار، من ضمنها دعم الموقع الإلكتروني لإذاعة لبنان، واليوم تزويد مركز ارسال تلفزيون لبنان في النعص بالطاقة الشمسية، وتمكين القدرات في الوكالة الوطنية للاعلام التي تعتبر مصدر الاخبار الموضوعي والحيادي والتي تزود كل وسائل الاعلام بالأخبار".


ويتضمّن نظام الطاقة الشمسية الذي تمّ تركيبه في محطة الإرسال 47 لوح طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 28 كيلوواط ذروة (kWp)، ومحوّلًا هجينًا واحدًا (Inverter بقدرة 30 كيلوواط، إضافة إلى ثماني بطاريات ليثيوم عالية الجهد بسعة إجمالية تبلغ 40 كيلوواط/ساعة ما يتيح تشغيل المحطة لساعات طويلة يومياً باستخدام طاقة نظيفة ومتجددة. ويساهم هذا التحوّل في خفض الاعتماد على المحروقات لتشغيل المولّدات، وتقليل الكلفة التشغيلية، والحدّ بشكل ملحوظ من الانبعاثات الكربونية، دعماً للاستدامة البيئية وأهداف العمل المناخي في لبنان.


وتُعدّ هذه المحطة ثاني أكبر محطة إرسال في لبنان، إذ تغطّي المتن وكسروان وأجزاء واسعة من بيروت وجبل لبنان، وهي مرتبطة بمحطات مركزية أخرى في مختلف المناطق، ما يضمن استمرارية البث الأرضي لتلفزيون لبنان، وإذاعة لبنان الناطقة باللغة العربية، و إذاعةRadio Liban الناطقة باللغة الفرنسية، إضافة إلى توزيع إشارات البثّ الأرضي على محطات تلفزيونية وإذاعية محلية أخرى.


ووفق بيان لليونيسف:"لا يقتصر أثر المشروع على الجانب البيئي فحسب، بل يضمن أيضاً استمرارية الوصول إلى المعلومات التي تهمّ الرأي العام، والبرامج التعليمية والمحتوى المخصّص للأطفال، لا سيما في أوقات الطوارئ، حين يصبح الاعلام الموثوق ضرورة أساسية لضمان حماية الأطفال ورفع التوعية وتعزيز صمود المجتمعات. ومن خلال هذه المبادرة، تجدّد اليونيسف التزامها بدعم المؤسسات العامة في أداء دورها الوطني في إيصال صوت الأطفال، وتوفير المعلومات الضرورية للمجتمعات، وحماية حقوق ورفاه كل طفل في لبنان".


أضاف البيان: "تندرج هذه المبادرة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين اليونيسف ووزارة الإعلام، الهادفة إلى تعزيز دور الإعلام الوطني كجهة موثوقة للمعلومات، تضع حقوق الأطفال في صلب رسالتها، وتعمل، في تغطية المواضيع المتعلّقة بالأطفال، وفق معايير إعلامية مهنية وأخلاقية شاملة تعكس التنوّع المجتمعي في لبنانز وبالتوازي، ستدعم اليونيسف تلفزيون لبنان في إنتاج محتوى موجّه للأطفال والشباب، يبرز وجهات نظرهم، ويشجّع مشاركتهم، ويلتزم بمعايير الإعلام المراعي لقضايا الطفولة على مستوى البرامج الوطنية".     
 
 
 
 
 
 
 

الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

الفرنسية

من جهته

الرئيسي

التزام

بيروت

القادر

