Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بهية الحريري تشكر قطر على وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين

Lebanon 24
26-01-2026 | 14:23
بهية الحريري تشكر قطر على وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين
بهية الحريري تشكر قطر على وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين photos 0
استقبل وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في مقر السفارة القطرية في بيروت، النائبة السابقة بهية الحريري يرافقها نجلها نادر الحريري.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وقضايا وموضوعات ذات اهتمام مشترك.

وجدد الوزير القطري خلال اللقاء دعم بلاده لإستقرار لبنان.
 
من جهتها شكرت الحريري "لدولة قطر وقوفها الدائم الى جانب الشعب اللبناني في كل المحطات الصعبة". (الوكالة الوطنية)
 
