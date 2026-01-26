بهية الحريري تشكر قطر على وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين

استقبل في القطرية، الدكتور الخليفي في مقر السفارة القطرية في ، النائبة السابقة بهية يرافقها نجلها نادر الحريري.وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في والمنطقة وقضايا وموضوعات ذات اهتمام مشترك.وجدد الوزير خلال اللقاء دعم بلاده لإستقرار لبنان.من جهتها شكرت الحريري "لدولة قطر وقوفها الدائم الى جانب الشعب اللبناني في كل الصعبة". (الوكالة الوطنية)