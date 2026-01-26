تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين

Lebanon 24
26-01-2026 | 15:22
A-
A+

قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين
قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ الآتي: "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 21-1-2026، وبعملية نوعيّة نُفّذت في بلدة حوش الرافقة، من توقيف أحد المطلوبين، بعد رصد ومراقبة استمرّت لمدّة شهرين، ويُدعى: ع. ف. (مواليد عام 1986، لبناني).

وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم خطف وقتل عمدًا وإطلاق نار من سلاح حربي غير مرخّص وانتحال صفة أمنيّة.
وقد ضُبط في حوزته مسدّس حربي وثماني طلقات صالحة للاستعمال.
أُودِع الموقوف، مع المضبوطات، القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في البقاع.. قوى الأمن توقف مطلوبين
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع في مخيم الهول شرقي الحسكة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ حلب السورية: قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينهما بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

القضاء ا

البقاع

القضاء

لبنان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
15:43 | 2026-01-26
Lebanon24
15:33 | 2026-01-26
Lebanon24
15:28 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24