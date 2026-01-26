قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ الآتي: "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 21-1-2026، وبعملية نوعيّة نُفّذت في بلدة حوش الرافقة، من توقيف أحد المطلوبين، بعد رصد ومراقبة استمرّت لمدّة شهرين، ويُدعى: ع. ف. (مواليد عام 1986، لبناني).وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم خطف وقتل عمدًا وإطلاق نار من سلاح حربي غير مرخّص وانتحال صفة أمنيّة.وقد ضُبط في حوزته مسدّس حربي وثماني طلقات صالحة للاستعمال.أُودِع الموقوف، مع المضبوطات، القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص".