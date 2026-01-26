تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين
Lebanon 24
26-01-2026
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ الآتي: "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات
قوى الأمن الداخلي
لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء
البقاع
في وحدة
الدرك الإقليمي
، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 21-1-2026، وبعملية نوعيّة نُفّذت في بلدة حوش الرافقة، من توقيف أحد المطلوبين، بعد رصد ومراقبة استمرّت لمدّة شهرين، ويُدعى: ع. ف. (مواليد عام 1986، لبناني).
وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم خطف وقتل عمدًا وإطلاق نار من سلاح حربي غير مرخّص وانتحال صفة أمنيّة.
وقد ضُبط في حوزته مسدّس حربي وثماني طلقات صالحة للاستعمال.
أُودِع الموقوف، مع المضبوطات، القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة
القضاء
المختص".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك
Lebanon 24
قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك
27/01/2026 01:20:28
27/01/2026 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في البقاع.. قوى الأمن توقف مطلوبين
Lebanon 24
في البقاع.. قوى الأمن توقف مطلوبين
27/01/2026 01:20:28
27/01/2026 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع في مخيم الهول شرقي الحسكة
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع في مخيم الهول شرقي الحسكة
27/01/2026 01:20:28
27/01/2026 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ حلب السورية: قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينهما بالكامل
Lebanon 24
محافظ حلب السورية: قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينهما بالكامل
27/01/2026 01:20:28
27/01/2026 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
الدرك الإقليمي
شعبة العلاقات
القضاء ا
البقاع
القضاء
لبنان
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
Lebanon 24
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
16:53 | 2026-01-26
26/01/2026 04:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
Lebanon 24
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
15:33 | 2026-01-26
26/01/2026 03:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:53 | 2026-01-26
بالفيديو.. خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل
16:30 | 2026-01-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:30 | 2026-01-26
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
15:43 | 2026-01-26
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:33 | 2026-01-26
مرقص يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الإعلاميين
15:28 | 2026-01-26
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24