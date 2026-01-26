تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة

قالت معلومات " " إنّ الغارة التي استهدفت كفررمان، طالت إحدى السيارات في المحلة حيث كان يمكثُ فيها شخصان.



وذكرت المصادر أنّ الغارة الأولى طالت المركبة، لكن الشخصين اللذين كانا فيها حاولا الفرار، وعندها تم استهدافهما قرب المركبة التي احترقت بالكامل، ما أدى إلى استشهادهما.



بدورها، أعلنت أن الغارة في كفررمان أسفرت عن سقوط شهيدين.





