مكي: هندسة الخيارات "Nudges" تساعد الناس على اتخاذ القرار الصحيح

ظّمت لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) ورشة عمل تطبيقية متخصصة حول "إدماج علوم السلوك وتدقيق العرقلة (Sludge Audit) في تحسين خدمة تسجيل الأدوية الزراعية في "، في حضور لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي، وذلك في قاعة مختبر الابتكار في مبنى الوزارة في ستاركو .







تأتي الورشة في إطار التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OECD"، وبدعمٍ مالي من السفارة ، ضمن مشروع تعزيز الحوكمة في الهادف إلى إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، واستهدفت موظفي وزارة الزراعة، ولا سيّما المعنيين مباشرة بتقديم خدمة تسجيل الأدوية الزراعية للمزارعين وسائر المستفيدين.







وتشكّل هذه الورشة أولى الورش التجريبية المتخصصة مع الوزارات المعنية، بعد اللقاء التمهيدي الذي عقدته الوزارة أمس مع ممثلين عن أكثر من 12 وزارة وإدارات وأجهزة أمنية، ومن المقرر أن تتبعها سلسلة ورش مماثلة مع وزارات أخرى، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للبرنامج في 16 شباط 2026.







مكي







وتحدث مكّي مشدّدا على أنّ "علم الاقتصاد السلوكي يساعد في كشف العرقلة المتمثّلة في التعقيد غير الضروري والإجراءات الزائدة والنماذج المربكة التي تجعل الوصول إلى الخدمة أصعب مما يجب"، ولفت إلى أنّ "لهذه العرقلة كلفة مباشرة على المزارع والإدارة وعلى ثقة المواطنين بالدولة"، وأوضح أنّ "منهجية تدقيق العرقلة (Sludge Audit) تنظر إلى الخدمة بعيون المستفيد لا بعيون النظام، وتهدف إلى تحديد نقاط التعقيد والتكرار والبطء، وطرح أسئلة عملية حول ما يمكن تبسيطه أو اختصاره من دون المساس بالقانون أو النزاهة أو الرقابة".







وأشار إلى أنّ "المنهجية المعتمدة تقوم على ثلاث مراحل مترابطة:رسم رحلة الخدمة كما يعيشها المستفيد، ثم إعادة تصميمها وتبسيطها بذكاء عبر أدوات الـNudge، وصولًا إلى قياس الأثر بالاستناد إلى منهجية علمية لاعتماد فقط ما يثبت نجاحه بالدليل"، وأكّد أنّ "هذه الورشة تندرج ضمن عمل مختبر الابتكار في الوزارة وبرنامج بناء القدرات في مجال العلوم السلوكية داخل القطاع العام، مع تركيز خاص على تبسيط العرقلة في خدمات الزراعة".







وختم مشددا على ان " هذه الورشة تشكّل جزءًا من عمل مختبر الابتكار في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومن برنامج بناء القدرات في مجال العلوم السلوكية داخل القطاع العام، مع تركيز خاص على تبسيط العرقلة في خدمات الزراعة"، ولفت الى انّ "هندسة الخيارات (Nudges) تساعد الناس على اتخاذ القرار الصحيح، فيما العرقلة هي ما يمنعهم من إنجاز مهامهم، وأن العمل اليوم يهدف إلى إزالة هذه العوائق بما يترجم عمليًا إلى خدمات أسرع، وإجراءات أوضح، وكلفة أقل على المزارع والإدارة، وإنتاجية أعلى، وثقة أكبر بالدولة."







بدر







من جهتها، قدّمت كارين بدر من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عرضًا حول عمل المنظمة في مجال الحوكمة العامة وبرنامج الحوكمة لمنطقة وشمال (MENA-OECD، حيث يُعدّ لبنان مشاركًا نشطًا فيه منذ أكثر من 20 عامًا، وأشارت إلى أنّ "هذا النشاط يندرج في إطار إحياء جهود لبنان لتعزيز أجندة الحكومة المفتوحة، بما يتماشى مع التوصيات الواردة في تقرير مسح الحكومة المنفتحة في لبنان الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قبل بضع سنوات".







وشدّدت على "أهمية التركيز على كيفية مساهمة مبادئ الحكومة المنفتحة والمقاربات المبتكرة، بما في ذلك العلوم السلوكية، في ضمان أن تكون الخدمات أكثر فعالية، وأكثر مراعاةً لاحتياجات المواطنين، وأكثر استجابةً لمتطلبات مختلف شرائح المجتمع".







وتضمّن برنامج الورشة جلسات تطبيقية للتعريف بأدوات رسم الرحلة السلوكية للمستفيدين وتدقيق العوائق السلوكية (Sludge Audits)، وتطبيقها عمليًا على خدمة تسجيل الأدوية الزراعية، إضافة إلى تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين وإجراء اختبارات سلوكية تفاعلية مع الموظفين، وشهدت نقاشات حول التحديات اليومية وكيفية الاستفادة من منهجيات العلوم السلوكية في تبسيط المعاملات وتحسين تجربة المزارعين وسائر المستفيدين.







وفي الختام، شدّد الحاضرون على "أهمية إدماج مقاربة التدخلات السلوكية وتدقيق العرقلة ضمن سياسات تبسيط الإجراءات وخطط الإصلاح الإداري، لضمان استدامة الأثر الإيجابي وتعميم هذه المقاربات في خدمات أخرى داخل وزارة الزراعة وسائر الإدارات العامة".

Advertisement