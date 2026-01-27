تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اقتراح "تجميد" السلاح لا يزال قائماً وفرنسا متمسكة بالبقاء في الجنوب

Lebanon 24
27-01-2026 | 22:13
تبيّن أن فرنسا تتولّى الجانب الأكبر من الاتصالات الجارية مع عدد من الدول الأوروبية، من بينها إيطاليا وإسبانيا، لصياغة مقترح جديد يدفع لبنان إلى طلب الإبقاء على قوة عسكرية تابعة لهذه الدول في الجنوب، بهدف المساعدة في تنفيذ برنامج بسط سلطة الدولة وفقاً للقرار 1701، بحسب ما اوردت" الاخبار".
اضافت: تستند الاتصالات الفرنسية إلى تقدير مفاده أن الولايات المتحدة لن تسمح بتمرير قرار جديد في مجلس الأمن يمدّد عمل قوات «اليونيفل» بعد انتهاء ولايتها مع نهاية السنة الجارية. وفي هذا السياق، تسعى باريس إلى إطلاق مبادرة، وتترافق مع حملة دبلوماسية تشمل دولاً عربية بارزة ودولاً غربية، لتحويل المسألة إلى طلب لبناني ملحّ. وبموجب هذا الطرح، يصبح التوجه نحو الاتحاد الأوروبي لإرسال قوة عسكرية أحد الخيارات المطروحة، وهو خيار لا يتطلّب موافقة مجلس الأمن ولا حتى إسرائيل.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطّلعة في العاصمة المصرية بأن القاهرة تنظر بقلق إلى تطورات الوضع في لبنان، ولا سيما ما قد يُقدِم عليه الجانب الإسرائيلي. وأوضحت المصادر أن المقاربة المصرية تنطلق من السعي إلى تعطيل محاولات إسرائيل حشد التأييد الأميركي لتوجيه ضربة جديدة إلى لبنان. وبحسب المصادر، لا تزال الطروحات التي حملها الموفدون المصريون إلى بيروت قائمة، وهي تقوم على فكرة «إنجاز عملية إلغاء المظاهر المسلّحة في مختلف المناطق اللبنانية، والتوصّل إلى تفاهم مع حزب الله يتعهّد بموجبه بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، على أن تبقى أسلحته تحت إشراف الجيش اللبناني إلى حين نضوج الظروف السياسية للبحث في مسألة التخلّي عنها بصورة نهائية».
وأشارت المصادر إلى أن مصر باشرت التحضيرات لإيفاد سفير جديد إلى بيروت قريباً، لتسلّم مهامه مع اقتراب انتهاء ولاية السفير الحالي علاء موسى.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24