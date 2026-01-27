اقتراح "تجميد" السلاح لا يزال قائماً وفرنسا متمسكة بالبقاء في الجنوب

تبيّن تتولّى الجانب الأكبر من الاتصالات الجارية مع عدد من الدول الأوروبية، من بينها إيطاليا وإسبانيا، لصياغة مقترح جديد يدفع إلى طلب الإبقاء على قوة عسكرية تابعة لهذه الدول في الجنوب، بهدف المساعدة في تنفيذ برنامج بسط سلطة الدولة وفقاً للقرار 1701، بحسب ما اوردت" الاخبار".اضافت: تستند الاتصالات إلى تقدير مفاده أن لن تسمح بتمرير قرار جديد في مجلس الأمن يمدّد عمل قوات «اليونيفل» بعد انتهاء ولايتها مع نهاية السنة الجارية. وفي هذا السياق، تسعى باريس إلى إطلاق مبادرة، وتترافق مع حملة دبلوماسية تشمل دولاً عربية بارزة ودولاً غربية، لتحويل المسألة إلى طلب لبناني ملحّ. وبموجب هذا الطرح، يصبح التوجه نحو لإرسال قوة عسكرية أحد الخيارات المطروحة، وهو خيار لا يتطلّب موافقة مجلس الأمن ولا حتى .وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطّلعة في العاصمة بأن القاهرة تنظر بقلق إلى تطورات الوضع في لبنان، ولا سيما ما قد يُقدِم عليه الجانب . وأوضحت المصادر أن المقاربة المصرية تنطلق من السعي إلى تعطيل محاولات إسرائيل حشد التأييد الأميركي لتوجيه ضربة جديدة إلى لبنان. وبحسب المصادر، لا تزال الطروحات التي حملها الموفدون المصريون إلى قائمة، وهي تقوم على فكرة «إنجاز عملية إلغاء المظاهر المسلّحة في مختلف المناطق ، والتوصّل إلى تفاهم مع يتعهّد بموجبه بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، على أن تبقى أسلحته تحت إشراف الجيش اللبناني إلى حين نضوج الظروف السياسية للبحث في مسألة التخلّي عنها بصورة نهائية».وأشارت المصادر إلى أن مصر باشرت التحضيرات لإيفاد سفير جديد إلى بيروت قريباً، لتسلّم مهامه مع اقتراب انتهاء ولاية السفير الحالي علاء موسى.