"أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية".. ماذا قال ياسين عن الموازنة؟

قال النائب إن هناك مبالغ في الموازنة قد تُصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة.



وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة مُوازنة العام 2026، اليوم الأربعاء، قال ياسين إن "هناك ما يشير إلى أن الموازنة باتت مجرد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية"، وأضاف: "لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بنداً بنداً".





