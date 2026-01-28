الخطيب يشدد على الوحدة الوطنية والتعاون الإسلامي-المسيحي لإنقاذ لبنان

شدد المجلس الاسلامي الشيعي العلامة الشيخ علي الخطيب على "الوحدة الوطنية لخلاص الوطن من أزماته"، واكد "ان التعاون الاسلامي المسيحي في هذا المجال هو واجب ديني وانساني نادى به القرآن والرسول الأكرم".



ودعا امام زواره إلى "الصبر على المكاره التي يمر بها وطننا، لا سيما العدوان الاسرائيلي المستمر على بلدنا وشعبنا ، وقال : ان الفرج لا بد آت، وسيعلم الذين ظلموا ويظلمون اي منقلب سينقلبون".



وكان العلامة الخطيب استقبل اليوم في مقر المجلس طريق ،وفدًا من "اللقاء التنسيقي لصون الأسرة والقيم"، ضم كلا من رئيس اللقاء الشيخ الدكتور محمد حجازي والدكتور عباس كنعان، والدكتورة بتول نور الدين، وبحث مع سماحته موضوع المؤتمر الذي أقامه اللقاء الأسبوع الماضي، بعنوان:" الأسرة في ضوء رسالة الحقوق للإمام زين العابدين وتحديات الغزو الثقافي".



وأكد "أهمية التوصيات التي صدرت عن المؤتمر والحاجة إلى متابعتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية". وقدر اللقاء وللعتبة الحسينية المقدسة هذا الجهد الكبير لانجاح المؤتمر ، وتمت مناقشة العديد من النقاط لمتابعة العمل على مستوى حماية والوطن العربي من الآفات الاجتماعية التي تداهم عائلاتنا وابنائنا بشكل عام .

وفي الختام أثنى العلامة الخطيب على الجهود التي بذلها اللقاء التنسيقي لصون الأسرة والقيم، بمكوناته المتعددة، من مؤسسات وجمعيات ومراكز بحثية متعددة، آملاً العمل على عقد اللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بالموضوعات المطروحة، وشاكرًا جميع من شارك في هذا المؤتمر.



واستقبل الخطيب وفد المنظمة العالمية لحوار الأديان والحضارات (أويسكو)، الذي ضمّ: الأستاذ الدكتور ميشال كعدي، ممثّلًا رئيس المنظمة الأستاذ الدكتور مخلص الجدة، و الشيخ الدكتور محمد أحمد حيدر، والأب الدكتور جميل إسكندر، والأستاذ زكريا الجدة. وجرى خلال اللقاء بحثٌ في الأوضاع والشؤون العامة والثقافية، وتم التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التفاهم والتلاقي بين المكوّنات الدينية والثقافية، بما يخدم السلم الأهلي ويعزّز المشترك الإنساني.



و قدّم الوفد إلى العلامة الخطيب كتاب «مريم في القرآن بين المصادر والتصوير» للاب إسكندر، الصادر حديثًا عن المنظمة، تأكيدًا على دور الكتاب في تعميق الحوار الإسلامي–المسيحي.



وقد ثمّن الخطيب هذه المبادرة، مشيدًا بجهود الحاضرين في مدّ جسور التواصل الفكري والحضاري.



واستقبل سماحته وفوداً شعبية وعلماء دين وشخصيات اجتماعية وتربوية. وتم استعراض الاوضاع العامة.

كما استقبل عددا من لجان الأوقاف من مناطق مختلفة اطلعته على أوضاع الأوقاف فيها. (الوكالة الوطنية)

