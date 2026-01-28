لمدة 8 إلى 10 أسابيع.. هذا ما ستقوم به بلدية ذوق مصبح

ستقوم بلدية بأعمال صيانة وتطوير المستديرة مقابل مكتبة “Daily Press” (حواجز خرسانية، بلاط الأرصفة، تشجير وأنظمة ري، أعمدة حديديّة، عواكس ضوئيّة أرضيّة، وأعمال إنارة)، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس 29-1-2026 ولمدّة تتراوح بين ثمانية إلى عشرة أسابيع تقريبًا، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع مرور الآليّات، أو تحويل للسّير.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، منعًا للازدحام.