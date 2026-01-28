جرادي منتقداً الموازنة: الاقتصاد هو فن الانتاج وليس الإسراف

قال النائب إنَّ "الاقتصاد هو فن الانتاج وليس الإسراف"، مشدداً على وجوب إطلاق عجلة الإصلاح في الدولة.





وفي كلمة له في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2026، قال إنَّ "الموازنة التي يناقشها مجلس النواب اليوم الأربعاء، كانت يجب أن تعكس مبادئ أساسية تتعلق بتعزيز وتطوير المرافق الاقتصادية ".





