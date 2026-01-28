لبنان في آخر الاهتمامات الأميركية

كتب معروف الداعوق في" اللواء": يلاحظ مصدر سياسي أن وتيرة الاهتمام بلبنان، تراجعت في الاشهر الماضية قياساً على المرحلة السابقة، وحركة الموفدين الاميركيين شبه متوقفه في المرحلة الحالية، ولجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم» معلقة في الوقت الحاضر، وباتت الاتصالات تتم من خلال السفير الاميركي الجديد ميشال او بالواسطة مع مسؤولين عرب واجانب. وفي المقابل هناك اندفاعة اميركية لافتة واحاطة متواصلة بإنهاء ذيول الحرب العدوانية على قطاع غزّة، ودفع عملية التوصل لاتفاق امني بين اسرائيل وسوريا قدماً الى الامام.

لا يستبعد المصدر ان يكون وراء تراجع الاهتمام الاميركي بانهاء ازمة الاسرائيلي للتلال الخمس جنوباً، مردُّه الى امتعاض اميركي من تلكؤ ، بتسريع خطى نزع سلاح الحزب من جهة، والتباطؤ في التجاوب مع الشروط والمطالب الاسرائيلية من جهة ثانية.

الا ان مصدراً ديبلوماسياً، لا يرى تراجعاً بالاهتمام الاميركي في الازمة لافتاً الى الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة الاميركية في العاصمة الاردنية عمّان مؤخراً، واسفر استناداً للمعلومات عن ايفاد نائب قائد القيادة الوسطى بالجيش الاميركي الى ، لمتابعة الاتصالات والجهود المبذولة لاعادة اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقررة مبدئياً في الخامس والعشرين من شباط المقبل، بينما تؤشر زيارة قائد الى في الثالث من الشهر نفسه، ولكن برغم الاستنتاجات من هنا وهناك، تُراوح ازمة الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوبية مكانها، بعد مرور اكثر من عام على وقف النار، بينما الانشغال الاميركي ينصب حالياً، على ما يُحكى عن ضربة عسكرية اميركية ضد النظام الايراني، ما يؤشر الى ابقاء لبنان في وضع المراوحة القائم بانتظار جلاء نتائج وتداعيات ما يحصل..

