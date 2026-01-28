تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان في آخر الاهتمامات الأميركية

Lebanon 24
28-01-2026 | 22:42
A-
A+
لبنان في آخر الاهتمامات الأميركية
لبنان في آخر الاهتمامات الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يلاحظ مصدر سياسي أن وتيرة الاهتمام الاميركي بلبنان، تراجعت في الاشهر الماضية قياساً على المرحلة السابقة، وحركة الموفدين الاميركيين شبه متوقفه في المرحلة الحالية، ولجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم» معلقة في الوقت الحاضر، وباتت الاتصالات تتم من خلال السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى او بالواسطة مع مسؤولين عرب واجانب. وفي المقابل هناك اندفاعة اميركية لافتة واحاطة متواصلة بإنهاء ذيول الحرب العدوانية على قطاع غزّة، ودفع عملية التوصل لاتفاق امني بين اسرائيل وسوريا قدماً الى الامام.
لا يستبعد المصدر ان يكون وراء تراجع الاهتمام الاميركي بانهاء ازمة الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس جنوباً، مردُّه الى امتعاض اميركي من تلكؤ السلطة اللبنانية، بتسريع خطى نزع سلاح الحزب من جهة، والتباطؤ في التجاوب مع الشروط والمطالب الاسرائيلية من جهة ثانية.
الا ان مصدراً ديبلوماسياً، لا يرى تراجعاً بالاهتمام الاميركي في الازمة اللبنانية لافتاً الى الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة الاميركية في العاصمة الاردنية عمّان مؤخراً، واسفر استناداً للمعلومات عن ايفاد نائب قائد القيادة الوسطى بالجيش الاميركي الى لبنان، لمتابعة الاتصالات والجهود المبذولة لاعادة اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقررة مبدئياً في الخامس والعشرين من شباط المقبل، بينما تؤشر زيارة قائد الجيش اللبناني الى واشنطن في الثالث من الشهر نفسه، ولكن برغم الاستنتاجات من هنا وهناك، تُراوح ازمة الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوبية مكانها، بعد مرور اكثر من عام على وقف النار، بينما الانشغال الاميركي ينصب حالياً، على ما يُحكى عن ضربة عسكرية اميركية ضد النظام الايراني، ما يؤشر الى ابقاء لبنان في وضع المراوحة القائم بانتظار جلاء نتائج وتداعيات ما يحصل..    
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية تتابع الملف اللبناني... إليكم آخر المعلومات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. آخر إعلان بشأن "قطار لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان وأحداث إيران.. ماذا قالت آخر المعلومات؟
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان لن يكون منصة لتهديد استقرار اي بلد آخر
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة اللبنانية

الجيش اللبناني

قائد الجيش

اللبنانية

الاحتلال

الاميركي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:01 | 2026-01-29
Lebanon24
01:00 | 2026-01-29
Lebanon24
00:52 | 2026-01-29
Lebanon24
00:04 | 2026-01-29
Lebanon24
22:56 | 2026-01-28
Lebanon24
22:51 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24