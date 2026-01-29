تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:53
A-
A+
جمعية جاد في مؤتمر عن سوء استعمال الادوية في عالم الادمان
جمعية جاد في مؤتمر عن سوء استعمال الادوية في عالم الادمان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نظّمت جمعية جاد - شبيبة ضد المخدرات، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني للحد من التدخين ونقابة الصيادلة في لبنان والعراق ، مؤتمرا بعنوان "سوء استعمال الأدوية في عالم الإدمان"، في إطار الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز التوعية والوقاية والحد من مخاطر سوء استعمال الأدوية وانعكاساتها الصحية والاجتماعية، في حضور ممثل رئيس بلدية جبيل ، رئيس رابطة المخاتير كريستيان القصيفي، مستشار سفارة العراق يعروب أحمد ناصر، رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات بول زيتون ومشاركة رسمية ونقابية وطبية من لبنان والعراق.

وتحدث المدير العام لوزارة الصحة العامة فادي سنان عن أهمية تعزيز الرقابة والتوعية في ملف سوء استعمال الأدوية، ودور المؤسسات الرسمية في حماية الصحة العامة، تلاه النقيب مارون الخولي الذي القى القى كلمة ترحيبية باسم الهيئة الإدارية في الجمعية ورئيس الجمعية جوزيف حواط الذي تحدث عن المشاكل المستجدة في عالم إدمان الأدوية وانعكاساتها على المجتمع.

ثم قدّم الدكتور يوسف باسيم مداخلة عن ظاهرة توزيع الأدوية من خلال الذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على التحديات الرقمية المستجدة في القطاع الصحي، في حين تطرّق نقيب الصيادلة في العراق الدكتور حيدر فؤاد الصائغ إلى "أهمية التعاون الدولي للحد من ظاهرة توزيع الأدوية"، فيما عرض نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي "الخطط المستقبلية للوقاية من انتشار الأدوية بين المدمنين.

من جهته، أكد رئيس رابطة الإعلام الدوائي في العراق الدكتور احسان محمد سليم ابراهيم "الاستعداد التام للتعاون المشترك في محاربة هذه الآفة الخطيرة".

وفي الختام، كرّمت "جاد" الدكتور إحسان على مسيرته ومساعدته خلال سنوات عدة من العمل، تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة التوعية الصحية والدوائية، قبل أن يُختتم النشاط بجولة في المتحف الثقافي. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب غسان عطالله: سألتُ الذكاء الاصطناعي عن وزارة المهجرين وقال "سوء استعمال للسلطة أو بقاء مرفق عام من دون مبرر"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة "G100" تختار رئيسة جمعية "HEAD" لتمثيل لبنان ضمنها
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

منوعات

وزارة الصحة العامة

المدير العام

وزارة الصحة

عبد الرحمن

المستقبل

ابراهيم

من جهته

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-29
Lebanon24
03:01 | 2026-01-29
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
06:35 | 2026-01-29
Lebanon24
06:31 | 2026-01-29
Lebanon24
06:30 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24