جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"

نظّمت جمعية جاد - ضد المخدرات، بالتعاون مع والبرنامج الوطني للحد من التدخين ونقابة الصيادلة في والعراق ، مؤتمرا بعنوان "سوء استعمال الأدوية في عالم الإدمان"، في إطار الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز التوعية والوقاية والحد من مخاطر سوء استعمال الأدوية وانعكاساتها الصحية والاجتماعية، في حضور ممثل رئيس بلدية ، رئيس رابطة المخاتير كريستيان القصيفي، مستشار سفارة يعروب أحمد ناصر، رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات بول زيتون ومشاركة رسمية ونقابية وطبية من لبنان والعراق.

وتحدث لوزارة الصحة العامة فادي سنان عن أهمية تعزيز الرقابة والتوعية في ملف سوء استعمال الأدوية، ودور المؤسسات الرسمية في حماية الصحة العامة، تلاه النقيب مارون الخولي الذي القى القى كلمة ترحيبية باسم الهيئة الإدارية في الجمعية ورئيس الجمعية جوزيف حواط الذي تحدث عن المشاكل المستجدة في عالم إدمان الأدوية وانعكاساتها على المجتمع.

ثم قدّم الدكتور يوسف باسيم مداخلة عن ظاهرة توزيع الأدوية من خلال الذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على التحديات الرقمية المستجدة في القطاع الصحي، في حين تطرّق نقيب الصيادلة في العراق الدكتور حيدر الصائغ إلى "أهمية التعاون الدولي للحد من ظاهرة توزيع الأدوية"، فيما عرض نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور مرقباوي "الخطط المستقبلية للوقاية من انتشار الأدوية بين المدمنين.

، أكد رئيس رابطة الإعلام الدوائي في العراق الدكتور احسان محمد سليم "الاستعداد التام للتعاون المشترك في محاربة هذه الآفة الخطيرة".

وفي الختام، كرّمت "جاد" الدكتور إحسان على مسيرته ومساعدته خلال سنوات عدة من العمل، تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة التوعية الصحية والدوائية، قبل أن يُختتم النشاط بجولة في المتحف الثقافي.