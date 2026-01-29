تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المحكمة العسكرية في نقابة محامي طرابلس: تعزيز التعاون وتسهيل مهام المحامين

Lebanon 24
29-01-2026 | 10:32
A-
A+
المحكمة العسكرية في نقابة محامي طرابلس: تعزيز التعاون وتسهيل مهام المحامين
المحكمة العسكرية في نقابة محامي طرابلس: تعزيز التعاون وتسهيل مهام المحامين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل نقيب المحامين في طرابلس، الأستاذ مروان ضاهر، وفداً رفيعاً من المحكمة العسكرية ضم رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد وسيم فياض، ورئيس المحكمة العسكرية المنفردة في الشمال العميد سايد شحادة، ورئيس قلم المحكمة الدائمة المقدم ماهر بشارة.
 
وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للنقيب بمناسبة توليه مهامه، بحضور أعضاء مجلس النقابة وممثليها لدى المحكمة العسكرية.

تخلل اللقاء تداول في الشؤون القضائية والنقابية التي تهم المحامين ومرفق العدالة، مع التركيز على سبل تسهيل عمل المحامين أمام المحكمة العسكرية وتعزيز التعاون المشترك.
 
وأشاد النقيب ضاهر بالدور المحوري للمحكمة العسكرية والمؤسسة العسكرية في إحقاق الحق وحفظ الأمن، متطرقاً إلى ملفات حساسة أبرزها مشكلة اكتظاظ السجون وتداعيات إضرابات المساعدين القضائيين على سير العدالة.

شدد النقيب ضاهر على أن رسالة النقابة هي تحقيق "العدالة الفعلية" التي تُترجم إنصافاً للناس عبر الأحكام، وليست مجرد قوانين معطلة عن التطبيق. وطالب بتحسين بعض الشروط الإجرائية للمحامين، مثل السماح باستخدام الهواتف الخلوية وتسريع عمليات تصوير الملفات، شاكراً لرئيس وأعضاء المحكمة جهودهم المستمرة.

من جانبه، أكد العميد وسيم فياض على أهمية دور النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني للحد من المخالفات، مثنياً على الدور البارز الذي تؤديه نقابة المحامين في طرابلس لدعم دولة القانون وتعزيز مسار العدالة في لبنان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة محامي طرابلس كلفت السي أبي فرح تمثيلها أمام ديوان نقابة بيروت
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس: انهيار المبنى هو نتيجة حتمية لمسار طويل من الإهمال
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس: نرفض استمرار إضراب المساعدين القضائيين
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس تدعو إلى حل عاجل لأزمة المساعدين القضائيين
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العسكرية

المؤسسة العسكرية

المجتمع المدني

مجلس النقابة

رئيس المحكمة

فياض على

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29
Lebanon24
12:40 | 2026-01-29
Lebanon24
12:33 | 2026-01-29
Lebanon24
12:13 | 2026-01-29
Lebanon24
12:10 | 2026-01-29
Lebanon24
12:04 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24