المحكمة العسكرية في نقابة محامي طرابلس: تعزيز التعاون وتسهيل مهام المحامين

استقبل نقيب المحامين في ، الأستاذ مروان ضاهر، وفداً رفيعاً من ضم العسكرية الدائمة العميد وسيم ، ورئيس المحكمة العسكرية المنفردة في العميد سايد شحادة، ورئيس قلم المحكمة الدائمة المقدم ماهر بشارة.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للنقيب بمناسبة توليه مهامه، بحضور أعضاء وممثليها لدى المحكمة العسكرية.



تخلل اللقاء تداول في الشؤون القضائية والنقابية التي تهم المحامين ومرفق العدالة، مع التركيز على سبل تسهيل عمل المحامين أمام المحكمة العسكرية وتعزيز التعاون المشترك.

وأشاد النقيب ضاهر بالدور المحوري للمحكمة العسكرية والمؤسسة العسكرية في إحقاق الحق وحفظ الأمن، متطرقاً إلى ملفات حساسة أبرزها مشكلة اكتظاظ السجون وتداعيات إضرابات المساعدين القضائيين على سير العدالة.



شدد النقيب ضاهر على أن رسالة النقابة هي تحقيق "العدالة الفعلية" التي تُترجم إنصافاً للناس عبر الأحكام، وليست مجرد قوانين معطلة عن التطبيق. وطالب بتحسين بعض الشروط الإجرائية للمحامين، مثل السماح باستخدام الهواتف الخلوية وتسريع عمليات تصوير الملفات، شاكراً لرئيس وأعضاء المحكمة جهودهم المستمرة.



من جانبه، أكد العميد وسيم أهمية دور النقابات ومؤسسات في نشر الوعي القانوني للحد من المخالفات، مثنياً على الدور البارز الذي تؤديه في طرابلس لدعم دولة القانون وتعزيز مسار العدالة في .



