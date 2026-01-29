تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
المحكمة العسكرية في نقابة محامي طرابلس: تعزيز التعاون وتسهيل مهام المحامين
Lebanon 24
29-01-2026
|
10:32
photos
استقبل نقيب المحامين في
طرابلس
، الأستاذ مروان ضاهر، وفداً رفيعاً من
المحكمة العسكرية
ضم
رئيس المحكمة
العسكرية الدائمة العميد وسيم
فياض
، ورئيس المحكمة العسكرية المنفردة في
الشمال
العميد سايد شحادة، ورئيس قلم المحكمة الدائمة المقدم ماهر بشارة.
وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للنقيب بمناسبة توليه مهامه، بحضور أعضاء
مجلس النقابة
وممثليها لدى المحكمة العسكرية.
تخلل اللقاء تداول في الشؤون القضائية والنقابية التي تهم المحامين ومرفق العدالة، مع التركيز على سبل تسهيل عمل المحامين أمام المحكمة العسكرية وتعزيز التعاون المشترك.
وأشاد النقيب ضاهر بالدور المحوري للمحكمة العسكرية والمؤسسة العسكرية في إحقاق الحق وحفظ الأمن، متطرقاً إلى ملفات حساسة أبرزها مشكلة اكتظاظ السجون وتداعيات إضرابات المساعدين القضائيين على سير العدالة.
شدد النقيب ضاهر على أن رسالة النقابة هي تحقيق "العدالة الفعلية" التي تُترجم إنصافاً للناس عبر الأحكام، وليست مجرد قوانين معطلة عن التطبيق. وطالب بتحسين بعض الشروط الإجرائية للمحامين، مثل السماح باستخدام الهواتف الخلوية وتسريع عمليات تصوير الملفات، شاكراً لرئيس وأعضاء المحكمة جهودهم المستمرة.
من جانبه، أكد العميد وسيم
فياض على
أهمية دور النقابات ومؤسسات
المجتمع المدني
في نشر الوعي القانوني للحد من المخالفات، مثنياً على الدور البارز الذي تؤديه
نقابة المحامين
في طرابلس لدعم دولة القانون وتعزيز مسار العدالة في
لبنان
.
