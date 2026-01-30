توقيف شخص على خلفية جرائم تزوير واحتيال في البقاع (صورة)

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 24-1-2026، من توقيف أحد المطلوبين، في بلدة جديدة الفاكهة، ويُدعى:



م. س. (مواليد عام 1987، لبناني).



وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَي توقيف بجرمَي تزوير واحتيال.



أُودِع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص.

