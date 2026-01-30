الأب دكاش من قطر: شباب لبنان هم الصورة الحقيقية عن الوطن

أقامت رابطة خريجي في قطر غداء تكريمياً على شرف الرئيس الفخري لجامعة في "USJ" الأب سليم دكاش، في ختام زيارته للدوحة، حضره في قطر بلال قبلان وحشد من ابناء الجالية.





وإستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمسؤول الرابطة المهندس الذي رحب بالأب دكاش والسفير قبلان والأباتي والحضور.





وشدد الأب دكاش على "القيم التي تجمع اللبنانيين وتمكنهم من أن يكونوا المثال الصحيح لوطن الرسالة الانسانية، حيث تلتقي الاديان السماوية وتتحاور وتشكل النموذج النوعي للتكامل والعيش السلامي".