الأب دكاش من قطر: شباب لبنان هم الصورة الحقيقية عن الوطن

30-01-2026 | 15:30
الأب دكاش من قطر: شباب لبنان هم الصورة الحقيقية عن الوطن
أقامت رابطة خريجي الجامعة اليسوعية في قطر غداء تكريمياً على شرف الرئيس الفخري لجامعة القديس يوسف في بيروت "USJ" الأب البروفيسور سليم دكاش، في ختام زيارته للدوحة، حضره سفير لبنان في قطر بلال قبلان وحشد من ابناء الجالية. 
 
 
وإستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمسؤول الرابطة المهندس مايكل كلاس الذي رحب بالأب دكاش والسفير قبلان والأباتي مهنا والحضور.


وشدد الأب دكاش على "القيم التي تجمع اللبنانيين وتمكنهم من أن يكونوا المثال الصحيح لوطن الرسالة الانسانية، حيث تلتقي الاديان السماوية وتتحاور وتشكل النموذج النوعي للتكامل والعيش السلامي".
 
 
 
جامعة القديس يوسف في بيروت

جامعة القديس يوسف

الجامعة اليسوعية

القديس يوسف

البروفيسور

سفير لبنان

بيروت

