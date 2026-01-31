تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"تلوث" تم إثباته.. نداء من "مصلحة الليطاني"

Lebanon 24
31-01-2026 | 13:39
تلوث تم إثباته.. نداء من مصلحة الليطاني
تلوث تم إثباته.. نداء من مصلحة الليطاني photos 0
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، "ثبوت تدفّق مياه صرف صحي غير مُعالجة مصدرها منطقة تعنايل، وذلك بعد كشوفات ميدانية ومعاينات تقنية بمشاركة فريق وزارة الصناعة أكدت وجود تصريف مباشر للمياه المبتذلة إلى مجرى النهر، بما يشكّل مخالفة جسيمة للقوانين البيئية ويُلحق أضرارًا خطيرة بالصحة العامة والموارد المائية".
 
 
وتابعت: "بناءً عليه، تُحمّل المصلحة البلديات المعنية المسؤولية القانونية المباشرة عن هذا التعدّي، ولا سيّما لناحية التقصير في إدارة شبكات الصرف الصحي، وعدم صيانة البنى التحتية، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصريف المياه الملوِّثة إلى النهر".


وأكدت المصلحة أنّ "البلديات، بموجب القوانين المرعية الإجراء، ملزمة باتخاذ التدابير الفورية لوقف التلوّث، وتشغيل أو صيانة محطات المعالجة إن وُجدت، ومنع أي تصريف عشوائي، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتحميلها كامل المسؤوليات الإدارية والجزائية والمالية الناجمة عن هذا التعدّي".



كذلك، دعت المصلحة الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية والقضائية إلى "التحرّك العاجل لوضع حدّ لحالات الإهمال المزمنة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم البيئية، حمايةً لصحة المواطنين وصونًا للحق العام البيئي".

لبنان

إقتصاد

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وزارة الصناعة

نهر الليطاني

تعنايل

الملاح

الملا

العاج

