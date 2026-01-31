تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سؤال عن "أموال تدخل لبنان".. ما علاقة "الأونروا"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-01-2026
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه الأنظار إلى المخيمات
الفلسطينية
في
لبنان
إثر الاحتجاجات التي عمت أوساط
الفلسطينيين
بعد قرارات جديدة اتخذتها وكالة "الأونروا"، من بينها تخفيض الرواتب وتقليص ساعات العمل في المدارس والعيادات.
وتقول مصادر فلسطينية لـ
"
لبنان24
"
إنّ ما تتخذه وكالة "الأونروا" من قرارات قد يؤدي إلى توتير الأجواء داخل المخيمات، مشيرة إلى أنَّ استهداف الفلسطينيين عبر الخدمات هو
خدمة لإسرائيل
، وتابعت: "إن خفض التغطية الصحية وتقليص العمل في المدارس وغيرها من الأمور كلها عناوين عريضة لمشروع يتم التخطيط له لتوتير أجواء الفلسطينيين".
وذكرت المصادر أن "عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يؤدي إلى كسر ميزانية الأونروا، في حين أنه ليس صحيحاً ما يقال عن أن كافة اللاجئين يستفيدون منها"، وتابعت: "هناك استهتار باللاجئين وتأتي أموال من دول مانحة إلى لبنان لصالح الوكالة، والسؤال الأساس: كيف يتم دفع رواتب الموظفين بشكل مستمر ودائم؟ من أين تدفع كل الأموال؟.. هذا السؤال برسم المعنيين".
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
Lebanon 24
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
01/02/2026 03:04:49
01/02/2026 03:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب ميقاتي رداً على السؤال النيابي عن علاقة مفترَضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية وإعلامية لتشويه سمعته وزج اسمه في مسائل وملفات لا علاقة له بها
Lebanon 24
مكتب ميقاتي رداً على السؤال النيابي عن علاقة مفترَضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية وإعلامية لتشويه سمعته وزج اسمه في مسائل وملفات لا علاقة له بها
01/02/2026 03:04:49
01/02/2026 03:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"بانتظار التغييرات الخارجية"...لبنان يدخل "ستاتيكو" التدمير الممنهج
Lebanon 24
"بانتظار التغييرات الخارجية"...لبنان يدخل "ستاتيكو" التدمير الممنهج
01/02/2026 03:04:49
01/02/2026 03:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يدخل مرحلة "ما بعد الغطاء الدولي"
Lebanon 24
لبنان يدخل مرحلة "ما بعد الغطاء الدولي"
01/02/2026 03:04:49
01/02/2026 03:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
خدمة لإسرائيل
الفلسطينيين
الفلسطينية
إسرائيل
لبنان24
فلسطين
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2026-01-31
31/01/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
Lebanon 24
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
16:44 | 2026-01-31
31/01/2026 04:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
Lebanon 24
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
16:22 | 2026-01-31
31/01/2026 04:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
Lebanon 24
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
15:53 | 2026-01-31
31/01/2026 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها
Lebanon 24
المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها
15:34 | 2026-01-31
31/01/2026 03:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
Lebanon 24
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
04:15 | 2026-01-31
31/01/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
07:00 | 2026-01-31
31/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-01-31
مقدمات النشرات المسائيّة
16:44 | 2026-01-31
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
16:22 | 2026-01-31
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
15:53 | 2026-01-31
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
15:34 | 2026-01-31
المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها
15:29 | 2026-01-31
"متعاقدو الأساسي": نحمّل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية أي تصعيد
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 03:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 03:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 03:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24