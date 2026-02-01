تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماعات "الميكانيزم" مرتبطة بخطة زمنية صارمة لنشر الجيش وسحب السلاح شمال الليطاني

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-02-2026 | 01:00
A-
A+
اجتماعات الميكانيزم مرتبطة بخطة زمنية صارمة لنشر الجيش وسحب السلاح شمال الليطاني
اجتماعات الميكانيزم مرتبطة بخطة زمنية صارمة لنشر الجيش وسحب السلاح شمال الليطاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الإعلان الاميركي عن عودة عمل "الميكانيزم" وفق جدول محدد يتضمن أربعة اجتماعات بين شباط وأيار، يعكس ارتباط هذه الاجتماعات بخطة زمنية صارمة لإنجاز نشر الجيش وسحب السلاح في منطقة شمال الليطاني خلال أربعة أشهر. ويأتي ذلك بعد أن تقر الحكومة خطة الانتشار رسميا، في خطوة تؤكد التزام لبنان بمسار تعزيز الأمن واستعادة السيطرة على الأراضي.
 
 
ويأتي هذا التحرك بعد ضغوط غربية شددت على ضرورة عدم التساهل في ملف سحب السلاح وإلزام الحكومة بالتحرك الحازم، في الوقت الذي أكد فيه لبنان الرسمي حرصه على الحفاظ على الثوابت الوطنية، والالتزام باتفاقية الهدنة، واتباع القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، الذي يشكل خريطة طريق لعودة السلام والاستقرار إلى الحدود اللبنانية، في ظل رفض إسرائيل التعاون لتسهيل تطبيقه.


وتشير مصادر سياسية إلى أن تحديد مواعيد اجتماعات الميكانيزم المقبلة يؤكد استمرار هذا الإطار، وأن متابعة تنفيذ القرارات ستبقى ضمن إشراف المدنيين، مع التأكيد على أن أي تفاوض مع إسرائيل سيقتصر على هذا المنحى في  الناقورة، من دون أي حوار ثنائي مباشر.


على صعيد آخر، توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبنان إلى الولايات المتحدة، حيث كانت محطته الأولى مقر القيادة المركزية الأميركية في فلوريدا، للقاء قائد سنتكوم الجنرال براد كوبر في محادثات تناولت التعاون العسكري والأمني بين لبنان والولايات المتحدة، بما في ذلك ملف الميكانيزم، وبعدها، سيتوجه العماد هيكل إلى واشنطن يوم الثلاثاء 3 شباط لعقد سلسلة لقاءات أمنية ودبلوماسية مع مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونغرس ومسؤولين في البيت الأبيض، تستمر حتى 5 شباط.


وفي سياق الزيارات الرسمية، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم إلى إسبانيا تلبية لدعوة ملك إسبانيا ورئيس وزرائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بيروت ومدريد. وستتناول الزيارة دعم الجيش اللبناني وملف قوات اليونيفيل، حيث أبدت إسبانيا، مثل فرنسا وإيطاليا، استعدادها للإبقاء على وجودها في الجنوب بعد انتهاء مهمة القوات الدولية.


ويشهد لبنان الأسبوع المقبل زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي سيجتمع بالرؤساء الثلاثة لمناقشة التطورات الراهنة، مع التركيز على التحضير لمؤتمر دعم الجيش المزمع عقده في باريس في 5 آذار. وستتناول المحادثات عمل لجنة الميكانيزم، والوضع في الجنوب، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تركز عليها باريس، وجهود تأمين مشاركة أكبر عدد من الدول في المؤتمر لزيادة الدعم والمساعدات للجيش. وتشير مصادر سياسية إلى أن زيارة بارو تعكس التزام فرنسا بمواصلة شراكتها مع لبنان، وتأكيد دور الجيش كركيزة أساسية للأمن والاستقرار.


على صعيد آخر، كشف نائب رئيس الوزراء طارق متري أن لبنان وسوريا سيوقعان الأسبوع المقبل اتفاقية لتسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، بعد موافقة الحكومة على هذه الخطوة. وقال متري  إن الاتفاقية ستشمل نحو 300 سوري محكوم قضوا عشر سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، موضحا أن "المحكومين السوريين لن يفرج عنهم، بل سيسلّمون إلى بلادهم لاستكمال تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش والعمل شمالَ الليطاني على "احتواء السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ملتزمون بخطة الجيش لحصرية السلاح التي تشمل جنوب وشمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة للسفراء جنوبَ الليطاني وهذا ما سيحمله وفد الجيش الى اجتماع "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

الاميركي

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-02-01
Lebanon24
06:34 | 2026-02-01
Lebanon24
06:21 | 2026-02-01
Lebanon24
06:18 | 2026-02-01
Lebanon24
06:11 | 2026-02-01
Lebanon24
06:00 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24