بشأن الجريحة الناجية من انهيار "مبنى القبة".. طلب من ريفي

وفي بيان له، قال : "الشهيدة الحية هديل المير تُعالَج في في طرابلس، ووالدتها الشهيدة الحية تُعالَج في مستشفى في طرابلس. أتوجه إلى معالي وزير الصحة للعمل وبأسرع ما يمكن على نقل الإبنة هديل إلى جانب والدتها في مستشفى النيني، فغرفتها تتسع لذلك، لأسباب صحية ونفسية وعائلية. مع الشكر الجزيل لوزارة الصحة وكل المستشفيات التي عالجت ضحايا ومصابي فاجعة سقوط البناية في طرابلس".