Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بشأن الجريحة الناجية من انهيار "مبنى القبة".. طلب من ريفي

Lebanon 24
01-02-2026 | 05:02
بشأن الجريحة الناجية من انهيار مبنى القبة.. طلب من ريفي
بشأن الجريحة الناجية من انهيار مبنى القبة.. طلب من ريفي photos 0
طلب النائب أشرف ريفي من وزير الصحة ركان ناصر الدين نقل الجريحة الناجية من انهيار المبنى في القبة، هديل المير الى جانب والدتها في مستشفى النيني في طرابلس.
وفي بيان له، قال ريفي"الشهيدة الحية هديل المير تُعالَج في المستشفى الحكومي في طرابلس، ووالدتها الشهيدة الحية تُعالَج في مستشفى النيني في طرابلس. أتوجه إلى معالي وزير الصحة للعمل وبأسرع ما يمكن على نقل الإبنة هديل إلى جانب والدتها في مستشفى النيني، فغرفتها تتسع لذلك، لأسباب صحية ونفسية وعائلية. مع الشكر الجزيل لوزارة الصحة وكل المستشفيات التي عالجت ضحايا ومصابي فاجعة سقوط البناية في طرابلس".
 
 
وختم: "رحِم الله شهيدينا وشفى مصابينا وكل المرضى والمصابين".
