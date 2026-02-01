اللواء شقير استقبل رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO

صدر عن في البيان التالي:



استقبل العام اللواء رئيس بعثة لمراقبة الهدنة UNTSO الجنرال باتريك غوشا في زيارة وداعية.



وخلال اللقاء قدم اللواء للجنرال غوشا درعاً تذكارية عربون شكر وتقدير، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

