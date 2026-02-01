الحرارة ستنخفض بشكلٍ ملحوظ... أمطار غزيرة وثلوج بدءاً من يوم غدّ



أعلنت مصلحة الأرصاد الجويّة، أنّ طقساً مستقراً ودافئاً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة، ويستمر حتى مساء الاثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي سريع يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة مع ثلوج تلامس ١٤٠٠ متر ويستمر تأثيره حتى صباح الاربعاء.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بين ١٢و ١٩، في بين ٩ و ١٧درجة وفي بين ٣ و ١٣درجة.

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها مع رطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة وتلامس ال٦٠ كلم/س.

الإثنين:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية. تتكاثف الغيوم ابتداءاً الظهر و ترتفع نسبة الرطوبة و تنخفض درجات الحرارة حيث تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال ٨٠كم/س شمال البلاد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال١٦٠٠ متر . كما يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الثلاثاء:

غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة خاصة في الفترة الصباحية نحذر من تشكل السيول على الطرقات خاصة في المناطق الشمالية واحتمال تساقط حبات البرد مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل ٧٥ كلم/س شمالاً فيرتفع معها موج البحر لحدود ٣ أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة. تخف حدة الامطار تدرجيا ليل الثلاثاء / صباح الاربعاء حيث تنحسر نهار الاربعاء.