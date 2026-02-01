تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الموسوي: انزلاق السلطة إلى فخّ تعيين دبلوماسي مدني رئيساً للوفد اللبناني إلى لجنة الميكانيزم خطيئة ثانية

Lebanon 24
01-02-2026 | 05:32
الموسوي: انزلاق السلطة إلى فخّ تعيين دبلوماسي مدني رئيساً للوفد اللبناني إلى لجنة الميكانيزم خطيئة ثانية
رد رئيس هيئة الإعلام في "حزب الله" النائب الدكتور السيد إبراهيم الموسوي على كلام السفير سيمون كرم، مؤكدا أن  أن "انزلاق السلطة اللبنانية إلى فخ تعيين دبلوماسي مدني رئيساً للوفد اللبناني إلى لجنة الميكانيزم كان خطيئة ثانية لا تقل خطورة عن خطيئة قرار حصرية السلاح".


وقال في بيان: "أوردت بعض الصحف اللبنانية خبرًا عن طرح جديد يحضره رئيس الوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم" السفير سيمون كرم ومفاده الربط بين خطوات يقدم عليها العدو لتسهيل السير في لبنان بالمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح .. إضافة إلى كلام آخر نسب إليه يكشف عن دوره في التفاوض مع العدو الصهيوني على حساب أبناء لبنان المقاومين. إزاء هذه التصريحات والكلام الصادر عن السفير كرم في لقاءات سياسية وإعلامية، يهمنا التأكيد على ما يلي:



 أولاً- إن لجنة الميكانيزم وفق اتفاق ٢٧/١١/٢٠٢٤ مهنتها تقنية بحتة تهدف إلى تنفيذ التزام أطراف الاتفاق ببنوده المحددة التي تنحصر دائرة نطاقها ضمن جنوب نهر الليطاني فقط لا غير.. وإن أي تمدد في الطروحات المرتجلة التي تسهل للعدو الإسرائيلي التدخل فيما لا يعنيه الاتفاق خارج منطقة جنوب نهر الليطاني، هو تجاوز للصلاحية المقررة للجنة ولأعضائها، وهي محل رفض قاطع وإدانة أيضاً.



 ثانياً: ان الإشارات الإيحائية التي أطلقها السفير كرم للتشكيك بتعاون حزب الله مع الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني.. متناقضة مع تصريحات رئيس الجمهورية، وكذلك مع التصريحات الرسمية لقيادة الجيش اللبناني  وللقوات الدولية ( اليونيفيل) والتي تؤكد أكثر من مرة على تعاون الحزب والتزامه بنص الاتفاق".



وتابع: "كما أن تبني السفير كرم لادعاءات العدو الصهيوني وسرديته الكاذبة استناداً إلى دقة تشخيصه لمكان السيد حسن نصرالله (الشهيد الأسمى) وتنفيذه جريمة الاغتيال، هو منطق يؤكد سوء تقدير صاحبه وقصوره عن فهم الوقائع والحيثيات.



 ثالثاً: نجدد تأكيدنا أن انزلاق السلطة اللبنانية إلى فخ تعيين دبلوماسي مدني رئيساً للوفد اللبناني إلى لجنة الميكانيزم .. كان خطيئة ثانية لا تقل خطورة عن خطيئة قرار حصرية السلاح في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني لأراض لبنانية ومواصلته الاعتداءات اليومية على السيادة والشعب والوطن".
الجيش اللبناني

قيادة الجيش

الإسرائيلي

السيد حسن

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

