أبي رميا من تولوز: لبنان في قلب فرنسا

شارك رئيس لجنة الصداقة النيابية - النائب سيمون مع وفد لبناني رسمي في افتتاح "حديقة أرز " في تولوز الفرنسية، بدعوة من رئيس البلدية جان-لوك مودينك، بحضور قنصل لبنان العام في مرسيليا رالف مطر والمطران بيتر كرم والأب طانيوس بطيش وحشد من أبناء .







وشدد على "أهمية هذا الحدث الذي يدل على العلاقة الوثيقة بين تولوز ولبنان"، مثمّنًا "الجهود التي أفضت الى إعلاء اسم لبنان بلد وسط تولوز". وأشار الى العلاقة الوطيدة التي تربطه بأبناء تولوز وبتولوز التي يعتبرها بلدته الثانية حيث بدأ دراساته في الثمانينات وبنى علاقة خاصة وعائلية مع عدد من ابناء الجالية بالإضافة إلى الفعاليات الرسمية الفرنسية كعمدة تولوز ونواب المنطقة الذين يتابع معهم الملف اللبناني.







وتخللت الافتتاح كلمات لمودينك وعدد من المسؤولين، شددت على رمزية أرز لبنان وما يجسده من عمق تاريخي وثقافي في العلاقة بين لبنان وفرنسا.







عقب ذلك، عُقد لقاء في بلدية تولوز جمع الوفد اللبناني بأبناء الجالية اللبنانية، لمناسبة بداية ، علماً أن هذا اللقاء يُعدّ من اللقاءات الختامية التي يعقدها رئيس البلدية جان-لوك مودينك خلال هذا الشهر مع الجاليات المقيمة في المدينة. وخلال اللقاء، عبّر مودينك عن علاقته الخاصة بلبنان وتطرّق إلى اتفاق التوأمة الذي تم بين أبرشية تولوز وأبرشية التي شارك فيها ابي واختُتم اللقاء بالتقاط صور تذكارية.







وفي المساء، أقيم عشاء رسمي للوفد النيابي اللبناني، بحضور أبناء الجالية اللبنانية والفعاليات، حيث أُلقيت كلمات ركزت على أهمية العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، وعلى الروابط المتينة التي تجمع تولوز بعدد من البلدات اللبنانية. زكرّم عمدة تولوز جان-لوك مودينك أعضاء الوفد اللبناني.







وحضر العشاء مطران تولوز غي دو كيريمال, الذي تجمعه علاقة خاصة بمنطقة ، إلى جانب حشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية والفعاليات الاجتماعية والثقافية.

