لبنان
هيكلية إعادة الاعمار "بلا تمويل" والمسار مشروط بثلاثة عناصر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-02-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر اقتصادي معني بالشأن اللبناني إلى أنّ الهيكلية الخاصة بإعادة الإعمار التي أقرّها
مجلس الوزراء
في جلسته الأخيرة، تبقى حتى الساعة ذات طابع نظري أكثر منه تطبيقي. وهذا ما يعني أنّ
الحكومة اللبنانية
، وإن كانت ملتزمة أخلاقياً ووطنياً بإعادة إعمار منازل أبنائها في المناطق التي تضرّرت جراء القصف
الإسرائيلي
خلال حرب إسناد غزة، إلا أنّ العائق الأساسي يتمثّل في غياب التمويل.
وأشار المصدر إلى أنّ حكومة تعجز عن تصحيح الرواتب ولو بشكل طفيف، من البديهي أن تكون غير قادرة على تأمين أموال لإعادة إعمار تُقدَّر كلفتها بنحو مليار دولار، لافتاً إلى أنّ
مصرف لبنان
بدوره غير قادر على المساندة في هذا الملف نظراً لالتزامه بأولوية إعادة أموال المودعين.
وأكد المصدر أنّ أي مسار جدّي لإعادة الإعمار يبقى مشروطاً بثلاثة عناصر أساسية: أولاً، التوصل إلى اتفاق أمني أو سياسي على الحدود الجنوبية؛ ثانياً، تكريس حصرية السلاح في الداخل اللبناني؛ وثالثاً، عقد
مؤتمر دولي
واسع لإعادة الإعمار، برعاية ودعم من الأشقاء العرب.
المصدر:
لبنان 24
