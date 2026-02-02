هيكلية إعادة الاعمار "بلا تمويل" والمسار مشروط بثلاثة عناصر

لفت مصدر اقتصادي معني بالشأن اللبناني إلى أنّ الهيكلية الخاصة بإعادة الإعمار التي أقرّها في جلسته الأخيرة، تبقى حتى الساعة ذات طابع نظري أكثر منه تطبيقي. وهذا ما يعني أنّ ، وإن كانت ملتزمة أخلاقياً ووطنياً بإعادة إعمار منازل أبنائها في المناطق التي تضرّرت جراء القصف خلال حرب إسناد غزة، إلا أنّ العائق الأساسي يتمثّل في غياب التمويل.وأشار المصدر إلى أنّ حكومة تعجز عن تصحيح الرواتب ولو بشكل طفيف، من البديهي أن تكون غير قادرة على تأمين أموال لإعادة إعمار تُقدَّر كلفتها بنحو مليار دولار، لافتاً إلى أنّ بدوره غير قادر على المساندة في هذا الملف نظراً لالتزامه بأولوية إعادة أموال المودعين.وأكد المصدر أنّ أي مسار جدّي لإعادة الإعمار يبقى مشروطاً بثلاثة عناصر أساسية: أولاً، التوصل إلى اتفاق أمني أو سياسي على الحدود الجنوبية؛ ثانياً، تكريس حصرية السلاح في الداخل اللبناني؛ وثالثاً، عقد واسع لإعادة الإعمار، برعاية ودعم من الأشقاء العرب.