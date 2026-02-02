تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هيكلية إعادة الاعمار "بلا تمويل" والمسار مشروط بثلاثة عناصر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-02-2026 | 01:15
A-
A+
هيكلية إعادة الاعمار بلا تمويل والمسار مشروط بثلاثة عناصر
هيكلية إعادة الاعمار بلا تمويل والمسار مشروط بثلاثة عناصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر اقتصادي معني بالشأن اللبناني إلى أنّ الهيكلية الخاصة بإعادة الإعمار التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، تبقى حتى الساعة ذات طابع نظري أكثر منه تطبيقي. وهذا ما يعني أنّ الحكومة اللبنانية، وإن كانت ملتزمة أخلاقياً ووطنياً بإعادة إعمار منازل أبنائها في المناطق التي تضرّرت جراء القصف الإسرائيلي خلال حرب إسناد غزة، إلا أنّ العائق الأساسي يتمثّل في غياب التمويل.
وأشار المصدر إلى أنّ حكومة تعجز عن تصحيح الرواتب ولو بشكل طفيف، من البديهي أن تكون غير قادرة على تأمين أموال لإعادة إعمار تُقدَّر كلفتها بنحو مليار دولار، لافتاً إلى أنّ مصرف لبنان بدوره غير قادر على المساندة في هذا الملف نظراً لالتزامه بأولوية إعادة أموال المودعين.
وأكد المصدر أنّ أي مسار جدّي لإعادة الإعمار يبقى مشروطاً بثلاثة عناصر أساسية: أولاً، التوصل إلى اتفاق أمني أو سياسي على الحدود الجنوبية؛ ثانياً، تكريس حصرية السلاح في الداخل اللبناني؛ وثالثاً، عقد مؤتمر دولي واسع لإعادة الإعمار، برعاية ودعم من الأشقاء العرب.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء يقرّ هيكلية وآلية إعادة الأعمار مع تعديلات مهمة عليها
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البند المتعلق بهيكلية وآلية إعادة الإعمار يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء (أم تي في)
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: خطة ترامب وضعت تصورا لمسار مرحلي لمعالجة الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: زيارة قريبة للجنوب لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بتمويل دولي
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحكومة اللبنانية

إعادة الإعمار

مجلس الوزراء

مصرف لبنان ب

مصرف لبنان

الإسرائيلي

مؤتمر دولي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-02-02
Lebanon24
02:30 | 2026-02-02
Lebanon24
02:15 | 2026-02-02
Lebanon24
02:00 | 2026-02-02
Lebanon24
01:46 | 2026-02-02
Lebanon24
01:45 | 2026-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24