جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد إجتماعه بهيكل... تغريدة لسيناتور أميركيّ عن الجيش و"حزب الله"

Lebanon 24
05-02-2026 | 16:25
بعد إجتماعه بهيكل... تغريدة لسيناتور أميركيّ عن الجيش وحزب الله
بعد إجتماعه بهيكل... تغريدة لسيناتور أميركيّ عن الجيش وحزب الله photos 0
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام "أنهيت اجتماعاً قصيراً جداً مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل".
 
 
وأضاف غراهام: "أنهيت الاجتماع بعدما سألت هيكل عما إذا كان يرى حزب الله "منظمة إرهابية"، فأجابني "لا ليس في سياق الوضع اللبناني".
 
 
وقال: "من الواضح أنه "منظمة إرهابية". حزب الله ملطخة أيديه بدماء الأميركيين. اسألوا قوات مشاة البحرية الأميركية. صُنف حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل إدارات الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ عام 1997، ولأسباب وجيهة".
 
 
وتابع غراهام: "لا أعتقد أننا نملك شريكاً موثوقاً فيه، ما دامت هذه العقلية سائدة لدى الجيش اللبناني".
 
 
وختم قائلاً: "لقد سئمت من ازدواجية الخطاب في الشرق الأوسط. فالأمر بالغ الخطورة".
 
 
 
لبنان

عربي-دولي

مجلس الشيوخ الأميركي

الجيش اللبناني

الشرق الأوسط

مشاة البحرية

مجلس الشيوخ

قائد الجيش

الأميركيين

الديمقراطي

