بعد إجتماعه بهيكل... تغريدة لسيناتور أميركيّ عن الجيش وحزب الله

قال عضو "أنهيت اجتماعاً قصيراً جداً مع قائد رودولف هيكل".

وأضاف غراهام: "أنهيت الاجتماع بعدما سألت هيكل عما إذا كان يرى "منظمة إرهابية"، فأجابني "لا ليس في سياق الوضع اللبناني".



وقال: "من الواضح أنه "منظمة إرهابية". حزب الله ملطخة أيديه بدماء . اسألوا قوات الأميركية. صُنف حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل إدارات الحزبين والديمقراطي منذ عام 1997، ولأسباب وجيهة".

وتابع غراهام: "لا أعتقد أننا نملك شريكاً موثوقاً فيه، ما دامت هذه العقلية سائدة لدى الجيش اللبناني".



وختم قائلاً: "لقد سئمت من ازدواجية الخطاب في . فالأمر بالغ الخطورة".