احتجاج أمام سرايا الهرمل رفضًا لاستمرار توقيف سجناء بلا محاكمات

نظم عدد من أهالي السجناء وناشطون وقفة احتجاجية أمام سرايا الحكومي، طالبوا خلالها بإقرار العفو العام عن السجناء، ولا سيما الموقوفين منذ سنوات طويلة من دون محاكمات.



وجاءت الوقفة، بحسب المشاركين، في ضوء توقيع اتفاقا مع الجانب السوري يقضي بنقل نحو 300 سجين سوري من السجون إلى ، معتبرين أن هذه الخطوة "تعيد طرح ملف السجناء اللبنانيين وضرورة معالجته بعدالة وإنصاف".



ودعا المحتجون " إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف الإنساني والاجتماعي"، مطالبين بـ"الإسراع في إقرار قانون عفو عام شامل يراعي أوضاع السجناء وعائلاتهم، ويضع حدا لحالات التوقيف المطول من دون أحكام قضائية".

