Najib Mikati
لبنان

نائب "قواتي" يُعلن: لن أترشح للانتخابات

Lebanon 24
06-02-2026 | 11:45
أعلن النائب سعيد الأسمر عزوفه عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة. 

وكتب عبر حسابه على "أكس": "بعد تفكير هادئ ومسؤول، ومع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، اتخذتُ قرارًا شخصيًا بعدم الترشّح، وذلك بعد نقاش صريح ومتفاهم مع الدكتور سمير جعجع. هذا القرار لا يحمل أي تراجع عن قناعة، ولا أي تبدّل في الالتزام، بل هو تعبير عن إيماني بأن العمل العام لا يُختصر بموقع، وأن خدمة القضية التي نؤمن بها تأخذ أشكالًا ومسؤوليات مختلفة مع الوقت.العمل النيابي شكّل محطة من محطات كثيرة في مساري العام، كما كانت مسؤوليات سابقة جزءًا من هذا المسار نفسه، الذي شكّلته رؤية واضحة لمشروع الجمهورية القوية: دولة سيّدة، تحكمها المؤسسات، يعلو فيها القانون، وتُصان فيها الحريات". 

تابع: "جزين أولًا.لم تكن يومًا تفصيلًا، ولا عنوانًا سياسيًا عابرًا، بل انتماءً راسخًا قبل أي اعتبار آخر. إلى أهلي في قضاء جزين، إلى كل من منحني ثقته ووقف إلى جانبي، أقول شكرًا من القلب. هذه الثقة لم تكن رقمًا ولا ظرفًا، بل مسؤولية أحملها معي أينما كنت، وستبقى البوصلة في كل ما أقوم به.قراري اليوم لا يعني انسحابًا من الشأن العام، ولا ابتعادًا عن المعركة، بل انتقالًا واعيًا في موقع المسؤولية، ضمن المعركة نفسها، ومن أجل لبنان الذي نؤمن به.المواقع تتبدّل، لكن الخيارات لا تتغيّر، وما بدأناه معًا… مسؤولية لا تنتهي". 
