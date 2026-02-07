النائب سليمان: الموافقة على تشغيل مطار القليعات خطوة اساسية

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس" : "أنّ الموافقة على تشغيل تُشكّل القرار المنتظر لكل وعكّار، وخطوة أساسية على طريق الإنماء والإنصاف للمناطق المحرومة. كل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس ، اللذين أوفيا بوعدهم، مثبتَين أنّ عهدهم هو عهد أمل وإنماء وإنصاف وبناء مؤسسات".



وتوجّه سليمان بالشكر لكل من ناضل وعمل ورفع الصوت للوصول إلى هذا ، كما خصّ بالشكر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على جهوده المتواصلة وعمله الدؤوب لإنجاز هذا المطلب الوطني المحق.

