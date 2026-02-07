أبو زيد: أي تطاول على الجيش وقائده خط أحمر

كتب النائب السابق على منصة "أكس": "قائد العماد رمز الوطنية والوفاء للوطن، وكرامته جزء من كرامة البلد. والجيش اللبناني الدرعُ الحامي للوطن وصمام أمانه. أي تطاول على الجيش وقائده خط أحمر".

