بحث
لبنان
أبو زيد: أي تطاول على الجيش وقائده خط أحمر
Lebanon 24
07-02-2026
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب السابق
أمل أبو زيد
على منصة "أكس": "قائد
الجيش اللبناني
العماد
رودولف هيكل
رمز الوطنية والوفاء للوطن، وكرامته جزء من كرامة البلد. والجيش اللبناني الدرعُ الحامي للوطن وصمام أمانه. أي تطاول على الجيش وقائده خط أحمر".
