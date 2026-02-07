تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء في طرابلس لإحياء اليوم العالمي لذكرى الموتى والمفقودين في البحار وعلى الحدود

Lebanon 24
07-02-2026 | 05:54
A-
A+
لقاء في طرابلس لإحياء اليوم العالمي لذكرى الموتى والمفقودين في البحار وعلى الحدود
لقاء في طرابلس لإحياء اليوم العالمي لذكرى الموتى والمفقودين في البحار وعلى الحدود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقام مركز "سيدار" للدراسات القانونية لقاء في مركز "أبجد" في شارع سوريا – منطقة التبانة، بمشاركة النائب أشرف ريفي، وممثلين عن النواب كريم كبارة، وطه ناجي، وإيهاب مطر، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الموتى والمفقودين في البحار وعلى الحدود.



مصري



واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها المحامية قمر مصري، رحبت فيها بالحضور، مشيرة إلى أن "هذا اللقاء يهدف إلى إحياء ذكرى الموتى، وإلى الاستثمار في قضية لا يجوز أن تنسى". ودعت بعدها إلى الوقوف دقيقة صمت، تلاها إضاءة شموع تخليدا لذكرى الضحايا.



خوري



بعد ذلك، تحدثت  منسقة إعادة تأهيل ضحايا التعذيب في مركز "سيدار" جولي خوري، مؤكدة أنه "لا يمكن الحديث عن ضحايا البحر من دون الوقوف إلى جانب ضحايا التعذيب"، ومشددة على "ضرورة توفير مسار حقيقي للعدالة". وأشارت إلى أن "المركز أسس لتقديم خدمات هدفها الأساسي صون كرامة الإنسان"، مؤكدة "أهمية مرحلة إعادة التأهيل لكل من الناجين وأهالي الضحايا في آن واحد". وأعلنت عن استقبال المركز للمتضررين، لافتة إلى أن "المعاناة الإنسانية لا تتغير، وإلى وجوب تأهيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تكبدوا عناء ومعاناة كبيرة". ورأت أن حماية الإنسان لا تنتهي عند لحظة الإنقاذ، بل تستمر حتى التعافي الكامل، رافضة إفلات المتورطين في التسبب بالتهجير أو الموت في أعماق البحار من العقاب، ومؤكدة "الاستمرار في مرافقة الناجين".



صبلوح



بدوره، أكد مدير المركز القانوني في "سيدار"، المحامي محمد صبلوح أن "العدالة في لبنان، للأسف، مفقودة"، مستعرضا مسار ملف مركب نيسان والإجراءات القانونية المتخذة في المحكمة الشرعية وغيرها من المحاكم، مشيرا إلى أن "الملف بقي فارغ المضمون، وأن وعودا كثيرة قدمت من دون أي نتائج ملموسة". كما تناول ملف مركب قبرص، حيث تبين أن القضاء أخلى سبيل المتهمين، إضافة إلى حادثة مركب طرطوس التي أقفل ملفها من دون محاسبة.



ولفت صبلوح إلى وجود ضحايا، معتبرا أن "ما يحصل غير مقبول"، ومتوجها بنداء إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن "العدالة لا تزال مهدورة". كما أشار إلى "مبادرات قام بها عدد من نواب طرابلس، أبرزها مبادرة النائب ريفي الذي استحضر غواصة إلى شاطئ طرابلس، إضافة إلى متابعته مشروعا قانونيا"، معربا عن أسفه لكون البعض يتعامل مع طرابلس وكأنها خارج لبنان. وأكد أن "هناك مسؤولية جامعة تقع على عاتق مجلس الوزراء"، مطالبا بتحقيق شفاف ومعاقبة كل من يثبت تورطه.





بتلوشسكي



من جهتها، تناولت أنيا بتلوشسكي في كلمتها مسار الكوارث التي أدت إلى سقوط ضحايا في البحر خلال الهجرة غير الشرعية، مستعرضة التجارب في البحار الأوروبية وما يستتبعها من إجراءات، إضافة إلى التنسيق مع سلطات مسؤولة ومنظمات غير حكومية، من أجل الضغط لتنفيذ عمليات إنقاذ ومتابعة فعّالة.



وحذرت من أن المسار في بعض الدول الأوروبية قد ينتهي بالناجين في السجون، وأحيانا بتحول بعضهم إلى مخطوفين أو متوارين عن الأنظار لسنوات. كما لفتت إلى نهايات أخرى مأساوية، حيث تنتهي بعض الجثث في المشارح من دون أخذ عينات الحمض النووي، أو تصويرها، أو تسجيل ملابسها، ثم تدفن خلال بضعة أيام، لتتحول إلى حالات في عداد المفقودين.



وشددت بتلوشسكي على "مبدأ العدالة"، مؤكدة أن "إحياء الذكرى في طرابلس يرتبط بالعديد من الفعاليات المشابهة حول العالم، حيث تنطلق قوارب من دول عدة باتجاه إيطاليا، في رحلات محفوفة بالمخاطر يعرض فيها الناس حياتهم للخطر".



وفي ختام اللقاء، جرى عرض فيديو سرد فيه الأهالي ما حصل على متن مركب نيسان، تلاه عرض شهادة وليد القدور، أحد الناجين من المركب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحمد الحريري اختتم جولته البقاعية استعدادا لإحياء ذكرى 14 شباط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يدعو لإحياء ذكرى مئوية الدستور بندوات وأنشطة وطنية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين في نهر الكبير الجنوبي قرب الحدود اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يواصل عمليات بحث وإنقاذ عن 4 مفقودين بالنهر الكبير على الحدود السورية اللبنانية (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:32:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الجمهوري

الأوروبي

من جهته

جمهورية

القضاء

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:26 | 2026-02-07
Lebanon24
16:01 | 2026-02-07
Lebanon24
15:35 | 2026-02-07
Lebanon24
15:15 | 2026-02-07
Lebanon24
14:14 | 2026-02-07
Lebanon24
14:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24