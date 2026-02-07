"حملة" سبقت "التوقيع"

لوحِظ أنَّ جهات سياسية وإعلامية أطلقت في الأيام القليلة الماضية، حملة تستهدف العلاقات بين وسوريا عبر القول إنّ الأخيرة تسعى لحشد قوات عسكرية عند الجانب اللبناني استعداداً لتنفيذ عمليات عسكرية ضدّ " ".



النقطة الأساسية هي أنَّ هذه الحملة جاءت في خضمّ - المفتوحة والتي أفضت مؤخراً إلى توقيع اتفاقية بشأن نقل السوريين الصادر بحقهم أحكام في لبنان، إلى بلدهم الأم .



وتوقفت مصادر سياسية عند هذه الحملة، فقالت إنها "تهدف إلى التشويش على العلاقات والمساعي الهادفة لتوحيد الجهود بين لبنان وسوريا لحلحلة ملفات كثيرة"، مشيرة إلى أن "الكلام عن الحشود والعمليات العسكرية كان إعلامياً فقط، بينما لم نسمع عن تقارير أمنية تفيدُ بذلك".

