تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزيرة التربية تُعلن عن العمل على تعويض التلامذة عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أيّ ظرف كان

Lebanon 24
07-02-2026 | 06:12
A-
A+
وزيرة التربية تُعلن عن العمل على تعويض التلامذة عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أيّ ظرف كان
وزيرة التربية تُعلن عن العمل على تعويض التلامذة عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أيّ ظرف كان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه "انطلاقا من حرص الوزيرة الدكتورة ريما كرامي، على صالح الطالبات والطلاب في التعليم الرسمي والنهوض بالمستوى التربوي لهم، تؤكد انها ستعمل جاهدة مع القطاع التعليمي والاداري على تعويض الطالبات والطلاب عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت اي ظرف كان، كما تدعو الوزيرة العائلة التربوية و الاهل و المجتمع الى الاصطفاف معها واحتضان المدرسة الرسمية والايمان باهميتها وتقديم كل دعم ممكن لاستمرار نضالها في طريق النهوض والشفاء من الجراح التي اصابتها نتيجة الازمات  التي مرت بها البلاد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية: القصف الإسرائيلي يهدد سلامة مئات التلاميذ
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: فنزويلا البوليفارية جمهورية حرّة ومستقلّة وقادرة على الدفاع عن سيادتها في أي ظرف من الظروف
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: العنف ضد المدنيين مرفوض ولا مبرر له تحت أي ظرف
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

الوزيرة

التربوي

الجراح

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:26 | 2026-02-07
Lebanon24
16:01 | 2026-02-07
Lebanon24
15:35 | 2026-02-07
Lebanon24
15:15 | 2026-02-07
Lebanon24
14:14 | 2026-02-07
Lebanon24
14:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24