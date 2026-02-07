وزيرة التربية تُعلن عن العمل على تعويض التلامذة عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أيّ ظرف كان

أعلن في ، أنه "انطلاقا من حرص الدكتورة ريما كرامي، على صالح الطالبات والطلاب في التعليم الرسمي والنهوض بالمستوى لهم، تؤكد انها ستعمل جاهدة مع القطاع التعليمي والاداري على تعويض الطالبات والطلاب عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت اي ظرف كان، كما تدعو الوزيرة العائلة التربوية و الاهل و المجتمع الى الاصطفاف معها واحتضان المدرسة الرسمية والايمان باهميتها وتقديم كل دعم ممكن لاستمرار نضالها في طريق النهوض والشفاء من التي اصابتها نتيجة الازمات التي مرت بها البلاد".

