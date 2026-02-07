اللواء ابراهيم: لبنان ليس ضعيفا في المفاوضات مع العدو بل يملك الكثير من أوراق القوة

أكد السابق للأمن العام اللواء ، ان ليس ضعيفاً في المفاوضات مع العدو الاسرائيلي بل يملك الكثير من أوراق القوة.







واعتبر خلال ورشة حوارية نظمها والحوار والثقافة ومجموعة حل النزاعات في مركز "لقاء"، في الربوة - انطلياس، ان "لبنان يمر اليوم بمرحلة ضغوط غير مسبوقة وان العوامل الخارجية هي العامل الحاسم الذي ينعكس على وضعنا الداخل"، مشدداً على ان "التغيير يبدأ من تحت لا من فوق"، مذكراً بأن الدولة هي المسؤولة عن الدفاع عن الوطن على المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية كافة، اما في لبنان فالدولة هي الاضعف".







وشدد على ان الحل يبدأ من بناء المواطن وتربيته على الولاء للوطن "لأن فكرة بناء الدولة موجودة عند الجميع وان الحل في المواطنة لأن فكرة العيش المشترك مرض وليست حلاً والمشكلة في الحوارات المعلبة".



