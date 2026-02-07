تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللواء ابراهيم: لبنان ليس ضعيفا في المفاوضات مع العدو بل يملك الكثير من أوراق القوة

Lebanon 24
07-02-2026 | 06:26
A-
A+
اللواء ابراهيم: لبنان ليس ضعيفا في المفاوضات مع العدو بل يملك الكثير من أوراق القوة
اللواء ابراهيم: لبنان ليس ضعيفا في المفاوضات مع العدو بل يملك الكثير من أوراق القوة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ان لبنان ليس ضعيفاً في المفاوضات مع العدو الاسرائيلي بل يملك الكثير من أوراق القوة.



واعتبر خلال ورشة حوارية نظمها منتدى التنمية والحوار والثقافة ومجموعة حل النزاعات في مركز "لقاء"، في الربوة - انطلياس، ان "لبنان يمر اليوم بمرحلة ضغوط غير مسبوقة وان العوامل الخارجية هي العامل الحاسم الذي ينعكس على وضعنا الداخل"، مشدداً على ان "التغيير يبدأ من تحت لا من فوق"، مذكراً بأن الدولة هي المسؤولة عن الدفاع عن الوطن على المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية كافة، اما في لبنان فالدولة هي الاضعف".



وشدد على ان الحل يبدأ من بناء المواطن وتربيته على الولاء للوطن "لأن فكرة بناء الدولة موجودة عند الجميع وان الحل في المواطنة لأن فكرة العيش المشترك مرض وليست حلاً والمشكلة في الحوارات المعلبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو: مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا وقد أتيحت له كثير من الفرص لكنه لم يستغلها
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: لن نبخل من أجل لبنان بكل ما نملك من طاقات
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: حديث ترامب بلغة القوة عن السلام يعني أن من يملك قوة أكبر يمكنه أن يفعل ما يشاء
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مجموعة حل النزاعات

منتدى التنمية

المدير العام

عباس ابراهيم

اللواء عباس

ابراهيم

ان لي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:26 | 2026-02-07
Lebanon24
16:01 | 2026-02-07
Lebanon24
15:35 | 2026-02-07
Lebanon24
15:15 | 2026-02-07
Lebanon24
14:14 | 2026-02-07
Lebanon24
14:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24