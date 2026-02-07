تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الفوعاني: زيارة سلام الى الجنوب تحمل دلالات سياسية ومعنوية

Lebanon 24
07-02-2026 | 09:49
A-
A+
الفوعاني: زيارة سلام الى الجنوب تحمل دلالات سياسية ومعنوية
الفوعاني: زيارة سلام الى الجنوب تحمل دلالات سياسية ومعنوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أقامت حركة "أمل"، احتفالًا حاشدًا في حسينية الإمام الصدر في بلدة القصر - قضاء الهرمل، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني، ومشاركة واسعة لفاعليات حزبية واجتماعية وبلدية وتربوية، وحشود من الأهالي والمناصرين.



وبعد النشيد اللبناني والنشيد الحركي، ألقى الفوعاني كلمة تناول فيها التطورات الوطنية والإقليمية والاستحقاقات المقبلة.



وأكد أن "شهر شباط يشكّل محطة غنية ومفصلية في المسيرة الحركية والوطنية، لما يحمله من مناسبات عقائدية ونضالية وسياسية مترابطة، تعكس هوية حركة "أمل" وخياراتها التاريخية الثابتة"، معتبرا أن "استهلال هذا الشهر يتزامن مع ذكرى الخامس عشر من شعبان، يوم ولادة مخلص البشرية وأمل الإنسانية الإمام المهدي المنتظر وأن هذه المناسبة تشكّل رسالة أمل دائمة بقدرة الحق على الانتصار، مهما اشتد الظلم وتعاظم الاستبداد".



وأشار إلى ذكرى الخامس من شباط، ذكرى الاستشهادي الكبير الشهيد حسن قصير، مؤكدًا أن "دمه الطاهر جسّد معنى الفداء الحقيقي من أجل الجنوب وكرامة لبنان، وأن هذه التضحيات أسّست لمسار مقاوم ثابت انتهى بدحر العدو الصهيوني عن أرض جبل عامل، ورسّخت معادلة الكرامة والسيادة".



وشدّد الفوعاني على أن "السادس من شباط يمثّل محطة وطنية كبرى لا يجوز اختزالها أو تشويه دلالاتها"، معتبرًا إياها "فعلًا وطنيًا مقاومًا كسر موازين القوى التي فرضها العدو في الداخل والإقليم، وجاء استجابة واعية لنداء الرئيس نبيه بري، وأسفر عن إسقاط سلطة التحالف مع العدو وأدواته، وإعادة الاعتبار للإرادة الوطنية وخيار المقاومة".



وأكد أن "من رحم هذه المحطة المفصلية انطلقت التحولات الكبرى التي مهّدت لاحقًا لاتفاق الطائف، الذي أرسى الاستقرار الأمني والتوازن السياسي، وحسم هوية لبنان العربية، وأكّد حق اللبنانيين بالمقاومة وتحرير أرضهم".



وفي الشأن الداخلي، أبدى الفوعاني ارتياح حركة أمل لما انتهت إليه جلسة مجلس النواب الأخيرة من إقرار للموازنة العامة، معتبرًا أن "ما جرى يعكس حرص الثنائي الوطني على انتظام عمل المؤسسات وقطع الطريق على محاولات التعطيل والشلل المتعمّد، وتغليب المصلحة الوطنية على أي خلاف سياسي"، مشدّدا على "ضرورة رفع الأجور والرواتب لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بما يواكب متطلبات العيش الكريم ويخفّف الأعباء المعيشية عن المواطنين".



وتطرّق إلى ملف إعادة الإعمار، معتبرًا أن "تأمين مبلغ 250 مليون دولار يشكّل خطوة أولى وإيجابية لإعادة إعمار القرى والمناطق التي دمّرها العدوان الصهيوني، ويفتح نافذة أمل حقيقية أمام الأهالي، ويسقط الرهانات الإسرائيلية على إبقاء النزوح ومنع العودة وفرض واقع المنطقة العازلة"، مؤكدا أن "إعادة الإعمار تشكّل المعيار الحقيقي لعودة الدولة إلى الجنوب، وأن أي حضور للدولة يبقى منقوصًا ما لم يُترجم بخطط عملية وسريعة تعيد بناء ما هدّمه العدوان وتثبّت صمود الأهالي في أرضهم".



وفي الإطار نفسه، توقّف الفوعاني عند زيارة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام إلى الجنوب، معتبرًا أنها "تشكّل خطوة على طريق عودة الدولة إلى الجنوب وأهله، وتحمل دلالات سياسية ومعنوية لا يمكن تجاهلها بعد سنوات طويلة من التضحيات". وقال: "نحن نرحّب بهذه الزيارة وننظر إليها بإيجابية، لكننا في الوقت نفسه نأمل ونطالب بأن لا تبقى في إطار الرمزية، بل أن تنتج نتائج ملموسة على أرض الواقع، تبدأ بدعم صمود الجنوبيين، وتسريع إعادة الإعمار، وتأمين مقومات العودة الكريمة والآمنة إلى القرى المدمّرة".



وعلى الصعيد الانتخابي، دعا الفوعاني الحركيين وأبناء الشعب اللبناني إلى "عدم الالتفات إلى محاولات التشويش وبث الشكوك حول الاستحقاق النيابي"، مؤكدًا أن "الانتخابات ستُجرى في موعدها"، ومشدّدًا على "ضرورة المشاركة الواسعة والفاعلة، بوصفها الردّ الديمقراطي الحقيقي على كل محاولات الاستهداف السياسي والتشكيك بالتمثيل الشعبي".



إقليميًا، رأى أن "المنطقة تمر بمرحلة دقيقة في ظل تصاعد التهديدات وقرع طبول الحرب"، مشيرًا إلى أن "فتح نوافذ الحوار يشكّل عاملًا أساسيًا في تجنيب المنطقة المزيد من الدمار، وأن أي تهدئة إقليمية ستنعكس إيجابًا على لبنان وتفشل الكثير من المخططات العدوانية".



وشدد الفوعاني على "التمسك بثوابت حركة أمل وبأقانيم مشروع الإمام القائد السيد موسى الصدر، وتحت قيادة الرئيس نبيه بري"، مؤكدًا أن "كثافة التحديات لن تدفع الحركة إلا إلى مزيد من الثبات".



وختم الفوعاني: "في اللازمة السياسية للكلمة أن أهل الحق قد يمرّون بلحظة يظنّون فيها أنهم وحدهم، من فرط الوقاحة والثقة التي يتحدّث بها أهل الباطل، لكن حين يسكت أهل الحق عن الباطل، يتوهّم أهل الباطل أنهم على حق، وهو ما يفرض مزيدًا من الوضوح والمواجهة والثبات على الموقف، دفاعًا عن الحق والوطن والكرامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور وجبل عامل: زيارة سلام الجنوب خطوة أولى على طريق إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: سيكون هناك زيارة أخرى للجنوب ونعتذر من المناطق التي لن نستطيع ان نزورها
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الرئيس نبيه بري

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

المقاومة

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:26 | 2026-02-07
Lebanon24
16:01 | 2026-02-07
Lebanon24
15:35 | 2026-02-07
Lebanon24
15:15 | 2026-02-07
Lebanon24
14:14 | 2026-02-07
Lebanon24
14:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24