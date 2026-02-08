تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ألفا عنصر من "اليونيفيل" غادروا لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-02-2026 | 01:15
تبين أن نحو 2000 من ضباط وعناصر القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" غادروا الجنوب حتى الآن، إضافة إلى 3 سفن من القوة البحرية التابعة لـ"اليونيفيل" التي تتولى ألمانيا قيادتها.
 

وفي المعلومات أنّ القوات المنسحبة لا تنتشر على طول الخط الأزرق بل داخل القرى والمواقع الدولية وذلك للمحافظة على وجود وحدات من القوة الدولية على طول "الخط الأزرق".
 

ومعلوم أن هذا التدبير مرتبط بخفض موازنة قوات حفظ السلام في مختلف الأماكن والدول المنتشرة فيها بسبب توقف الولايات المتحدة الأميركية عن المساهمة بتمويل عمليات السلام بقرار من الرئيس دونالد ترامب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

القوة الدولية

القوة البحرية

دونالد ترامب

ألمانيا

دونالد

خاص "لبنان 24"

