ألفا عنصر من "اليونيفيل" غادروا لبنان

تبين أن نحو 2000 من ضباط وعناصر القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" غادروا الجنوب حتى الآن، إضافة إلى 3 سفن من التابعة لـ"اليونيفيل" التي تتولى قيادتها.



وفي المعلومات أنّ القوات المنسحبة لا تنتشر على طول الخط الأزرق بل داخل القرى والمواقع الدولية وذلك للمحافظة على وجود وحدات من على طول "الخط الأزرق".



ومعلوم أن هذا التدبير مرتبط بخفض موازنة قوات حفظ السلام في مختلف الأماكن والدول المنتشرة فيها بسبب توقف الأميركية عن المساهمة بتمويل عمليات السلام بقرار من .