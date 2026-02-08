تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلام يستكمل جولته في الجنوب.. وعود بإعادة الإعمار وعودة الأهالي (صور)

Lebanon 24
08-02-2026 | 01:57
سلام يستكمل جولته في الجنوب.. وعود بإعادة الإعمار وعودة الأهالي (صور)
سلام يستكمل جولته في الجنوب.. وعود بإعادة الإعمار وعودة الأهالي (صور) photos 0
يستكمل رئيس الحكومة نواف سلام جولته في الجنوب لليوم الثاني، مستهلا برنامجه من بلدة كفركلا الحدودية.
 
وتحضر الأهالي لاستقباله على طريقتهم من خلال نشر لافتة كتب عليها:" أهلا وسهلا بدولة رئيس الحكومة والوفد المرافق.. نورتونا وتشرفنا بزيارتكم".
 
 
واستقبل النائب علي حسن خليل سلام في كفركلا، حيث اعتبر أنّ عودة أهالي البلدة لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً ولاتزال تتعرض للعدوان الاسرائيلي.
 
وقال:" العدو يعتدي من تلة الحمامص التي هي قربكم حضرة رئيس الحكومة على أهالي المنطقة وهذا من اكبر التحديات أمام الحكومة وجميع اللبنانيين".
 
وقدم أهالي البلدة لسلام باقات من الورد وغصن زيتون خلال ترحيبهم به.

من جهته، قال سلام ان "زيارتنا هي للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف الى جانب القرى "المنكوبة" ووضع كفركلا أصعب من غيرها نتيجة الإنتهاكات اليومية المستمرة وقربها من الحدود".

أضاف": كفركلا "منكوبة" وسنعمل على إعادة تنظيم البلدة وتأهيل البنى التحتية لتأمين عودة الاهالي"، لافتا إلى أن عملية إعادة تأهيل الطرقات ومد شبكة اتصالات ستبدأ في الأسابيع المقبلة، مؤكدا انه بعد فترة قصيرة سيعود الى هنا للتأكد من أنه يتم تنفيذ هذه المشاريع.
بعد ذلك زار الرئيس سلام سراي مرجعيون، حيث قال من هناك:"  كل الدولة معنية بالجنوب ونعمل على مسارات متكاملة وهناك مسار استمرار الإغاثة واعادة الإعمار تبدأ بالبنية التحتية".

من جهته، قال النائب علي حسن خليل لسلام من سراي مرجعيون: "نحن موجودون اليوم مَعَكَ "يدا بيد" لنؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى التي تهدمت والتي تتعرض يوميا للعدوانية الإسرائيلية".

بالتوازي، قال النائب الياس جرادة من سراي مرجعيون: على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها.
 
وقد انتشرت صورة، التُقطت حديثا لبلدة كفركلا تظهر حجم الدمار جراء العدوان الاسرائيلي.
