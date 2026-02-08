تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قرب مراكز التزلج.. تعديات غير مقبولة وزوار لا يحترمون القانون

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-02-2026 | 04:45
A-
A+
قرب مراكز التزلج.. تعديات غير مقبولة وزوار لا يحترمون القانون
قرب مراكز التزلج.. تعديات غير مقبولة وزوار لا يحترمون القانون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشتكي عدد من المواطنين الذين يمتلكون عقارات قرب مراكز التزلج من تعديات متزايدة يتسبب بها متزلجون وزوار يقصدون القمم الملاصقة للمراكز بعيداً من بوابات الدخول.

وفي التفاصيل، يقول أصحاب أملاك إن مجموعات كبيرة، وبينها أشخاص لا يجيدون التزلج أساساً، تتجه إلى المرتفعات المحاذية للمراكز لتفادي دفع الرسوم، فتقضي يومها هناك من دون أي تكلفة تذكر.

وبحسب الشكاوى، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة واللافتات الموضوعة التي تشير إلى أن هذه المساحات أملاك خاصة وتحذر من الدخول إليها، إلا أن كثيرين لا يكترثون، ويخترقون الحدود، ويتركون خلفهم فوضى وأضراراً.

ويشير المتضررون إلى أن المشكلة لا تقتصر على مجرد يوم عابر، بل تتوسع لتشمل رمي النفايات وبقايا الطعام والعبوات البلاستيكية، وإلحاق الاذى بالأشجار والسياج والطرق الترابية، إضافة إلى إشعال النار في بعض الأحيان للتدفئة.

وتلفت مصادر محلية إلى أن الضغط يرتفع عادة في عطلات نهاية الأسبوع، حين تتحول القمم القريبة إلى "بديل مجاني” عن المراكز المنظمة، من دون مراعاة لحقوق المالكين أو لمخاطر السلامة، خصوصاً مع وجود منحدرات غير مجهزة واحتمال وقوع إصابات من دون وجود أي فرق إسعاف أو إنقاذ.

ويطالب أصحاب العقارات المعنيين من بلديات وقوى أمن ووزارة السياحة بإجراءات واضحة توازن بين تشجيع السياحة الشتوية وحماية الملكية الخاصة، عبر تشديد الرقابة على نقاط العبور المعروفة، وتنظيم الدخول إلى المسارات المحاذية للمراكز، وتطبيق محاضر ضبط بحق المخالفين، بالتوازي مع حملات توعية تذكّر بأن "النزهة المجانية" لا تعني حقاً بالتعدّي أو ترك الأذى خلفها.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسباني: الوضع الإنساني في غزة كارثي والعوائق التي تواجه المنظمات غير الحكومية غير مقبولة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: الوضع الإنساني في غزة كارثي والعوائق التي تواجه المنظمات غير الحكومية غير مقبولة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء الدنمارك: تصريحات ترامب بشأن دور الناتو في أفغانستان "غير مقبولة"
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو أبلغ نظيره المكسيكي أن وتيرة مواجهة تحديات أمن الحدود غير مقبولة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة السياحة

الترابي

من بلدي

الملا

رابية

الترا

بلاست

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-08
Lebanon24
04:57 | 2026-02-08
Lebanon24
04:52 | 2026-02-08
Lebanon24
04:51 | 2026-02-08
Lebanon24
04:46 | 2026-02-08
Lebanon24
04:43 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24