تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"ضغط على لبنان".. إسرائيل تستخدم "رسائل النار"!

Lebanon 24
08-02-2026 | 07:00
A-
A+
ضغط على لبنان.. إسرائيل تستخدم رسائل النار!
ضغط على لبنان.. إسرائيل تستخدم رسائل النار! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً قال فيه إنَّ إسرائيل تواصل تصعيد عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، بالتوازي مع تحركات سياسية لافتة، أبرزها جولة رئيس الحكومة نواف سلام إلى المناطق الجنوبية، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى واشنطن.
 

وأوضح التقرير أن "التصعيد الإسرائيلي مستمر بشكل شبه يومي، ويأتي في سياق اتباع سياسة الضغط بالنار، مقابل ضغوط دبلوماسية أميركية موازية، في محاولة للضغط على القرار اللبناني، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح".
 

ويقول التقرير إن "ما يبدو هو أن جولة سلام في الجنوب وزيارة عون إلى واشنطن محاطتين بسقف توقعات مرتفع، وسط اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تثبيت موقعها السياسي والأمني، وموازنة الضغوط الخارجية مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسيادة وبسط الأمن".
 

وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل، أنه في مجمل ما تمرّ به المنطقة، يواجه لبنان تحديات متداخلة على أكثر من صعيد، منها الضغط العسكري الإسرائيلي المتواصل الذي يعكس توترات متصاعدة تتزامن مع الاستعدادات التي سبقت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى الجنوب، بالتوازي مع التحضيرات لزيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة إلى الولايات المتحدة.


وأضاف الجميّل لـ "إرم نيوز" أنه ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ تشرين الثاني 2024، لا تزال الحدود الجنوبية عرضة للاعتداءات اليومية المتكررة من جانب إسرائيل، لافتاً إلى أن حدّة التصعيد الإسرائيلي ارتفعت مؤخراً، بالتزامن مع تصريحات حادة من قيادة حزب الله الرافضة كليًّا لتسليم السلاح شمال الليطاني؛ ما وضع الحكومة اللبنانية في موقف دقيق زاده حساسية الضغط الدولي للإسراع في تنفيذ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح.


وأوضح الجميّل أنه في ظل هذه الظروف المعقدة، يتعيّن على الحكومة اللبنانية التعامل بحذر شديد مع هذا الوضع، الذي يمثل تحدياً رئيساً أمام قرار حصر السلاح ضمن إطار زمني محدد، ويتطلب تعزيز الجهود العسكرية والأمنية على الأرض، ولا سيما على المساحة الجغرافية التي تغطيها المرحلة الثانية من خطة الجيش.
 

وأشار إلى أن خيار حصر السلاح في يد الدولة لم يعد مجرّد سياسة داخلية، بل أصبح مبدأ أساسياً ذا مسار واضح يهدف إلى ضمان استقرار لبنان وأمنه، ويعكس إرادة الدولة في استعادة كامل سيادتها على أراضيها، بما في ذلك المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.


وبيّن الخبير العسكري أنه مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية، تتزايد الضغوط على الدولة اللبنانية لإثبات قدرتها على الموازنة في تنفيذ هذا القرار من جهة، ووضع حد للتفلّت الإسرائيلي من جهة أخرى؛ ما يمنح الجيش اللبناني دوراً أكثر أهمية من أي وقت مضى في الحفاظ على الأمن وتأكيد قدرة الدولة على فرض سلطتها وحماية أراضيها ومواطنيها.


وحول زيارة رئيس الحكومة إلى المناطق الجنوبية، اعتبر الجميّل أنها تأتي كخطوة إستراتيجية ذات دلالات مهمة، إذ أظهرت الزيارة التزام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها الأمنية، ولا سيما في مواجهة التحديات الإسرائيلية، كما شكلت فرصة لإرسال رسائل قوية إلى المجتمع الدولي، حيث أكد لبنان التزامه بقرارات الأمم المتحدة بشأن الحدود وبسط سيادته على أراضيه، إلى جانب إبراز الحضور الأمني للدولة في المناطق التي تشهد تصعيداً عسكرياً مُعادياً.


رسائل إسرائيلية بـ "النار"


ومن جانبه، قال الخبير العسكري والإستراتيجي هشام جابر إنه لا يوجد رابط مباشر بين جولة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والتصعيد الإسرائيلي، لأن الاعتداءات الإسرائيلية يومية.


وأضاف جابر أن من الممكن أن تكون الاعتداءات التي حصلت بمثابة رسالة إسرائيلية نارية تسبق جولة سلام إلى الجنوب اللبناني، إلا أنه في الوقت ذاته لا يمكن اعتبار الحدثين مرتبطين معاً.


وأوضح جابر في ما يتعلق بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن والتحضيرات الجارية لها، وذلك بعد عودة قائد الجيش من العاصمة الأميركية وما رافقها من ضغوط عليه، أن إسرائيل تمارس ضغطها بالنار، في حين تمارس الولايات المتحدة ضغطها بالدبلوماسية مستخدمة لغة "التحذير" و"العصا والجزرة".


وأكد جابر في ختام حديثه، أن استمرار العدوان الإسرائيلي يبقى مرتبطاً بما سيحصل خلال زيارة الرئيس عون إلى واشنطن وما تلقاه قائد الجيش خلال زيارته السابقة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق "حزب الله" النار
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"ويندوز 11" يكسر حاجز المليار مستخدم ويتفوق على "ويندوز 10"
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شمال الليطاني تحت النار: إسرائيل "تضغط" لفرض المزيد من الشروط!
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض استكمال "حصرية السلاح" من دون تنفيذ اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-02-08
Lebanon24
16:02 | 2026-02-08
Lebanon24
15:28 | 2026-02-08
Lebanon24
15:07 | 2026-02-08
Lebanon24
14:59 | 2026-02-08
Lebanon24
14:27 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24