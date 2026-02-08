تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الراعي: لبنان بحاجة إلى إرادة جماعية تضع الرحمة معياراً للقرارات السياسية

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:02
A-
A+
الراعي: لبنان بحاجة إلى إرادة جماعية تضع الرحمة معياراً للقرارات السياسية
الراعي: لبنان بحاجة إلى إرادة جماعية تضع الرحمة معياراً للقرارات السياسية photos 0
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية الأب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات.



وألقى الراعي عظة بعنوان: "عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم" (لو 29:16)، قال فيها إنّ "لبنان، كما كثير من المجتمعات، يحتاج إلى إرادة جماعية توجه الطاقات والقدرات نحو العدالة الاجتماعية، وتضع الرحمة والشفقة معياراً للقرارات السياسية والاجتماعية".



ورأى الراعي أنَّ "المسؤولية الوطنية هي رحمة وعمل، وهي نظرة شاملة للأخوة والمساواة، وإيمان بأن أي تقدم حقيقي لا يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالضعيف، وبالإنصاف، وبالمبادرة البناءة التي ترفع المجتمع"، وتابع: "إنَّ هذه الرؤية الوطنية ليست مجرد نصيحة أخلاقية، بل واجب روحي".
 
 
وأكمل: "الوطن ليس مجرد أرض، بل هو شعب يحتاج إلى محبة وعدل وإخلاص، وهذا ما يطبّق مثال الغني ولعازر في حياتنا الوطنية، حيث نرفع الإنسان، ونقدّر الكرامة، ونؤسس مجتمعاً يعكس قيم الإنجيل ويجعل من العدالة والرحمة قاعدة مستدامة في كل نواحي الحياة".



وختم الراعي: "نتضرع للرب أن يبارك وطننا لبنان، وأن يمد قلوب المسؤولين والمواطنين برؤية واضحة، وبحسّ عالٍ بالمسؤولية تجاه الآخرين، ويغمرنا جميعاً بالرحمة والمواساة".
 
 
 

