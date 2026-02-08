قبيسي: مواجهة اعتداءات إسرائيل تتطلب من اللبنانيين الحفاظ على العيش المُشترك

قال النائب هاني قبيسي إنَّ "الغطرسة التي تسيطر على المنطقة تتجسّد في ممارسات العدو من اعتداءات واغتيالات في الجنوب، وانتهاك للسيادة واستباحة للأجواء"، مؤكداً أن "مواجهة هذه الاعتداءات تتطلّب من اللبنانيين الاتفاق والتفاهم والحفاظ على العيش المشترك".







وخلال فعالية ثقافية النبطية، أكد قبيسي أن "القيادة، وعلى رأسها ، سعت ولا تزال للحفاظ على اللحمة الداخلية وبناء وطن مستقر وسيادي يحمي حدوده"، مشدداً على أن "لغة التواصل بين مختلف الأطراف اللبنانية يجب أن تكون نقيضاً لسياسات الفوضى والغطرسة والهيمنة".

ولفت إلى أن ، رغم كل مساعي الحوار والدعوات إليه، لا يزال منقسماً على مستوى السياسة الداخلية، مُحذراً من مواقف سياسية لبعض الأطراف تشكّل، عن قصد أو غير قصد، غطاء أو تبريراً للاعتداءات على لبنان، وهو ما وصفه بالموقف الخطير على المستويات الدولية والقانونية والوطنية".







وأكد أن " تتحمّل مسؤولية توحيد الموقف السياسي للوصول إلى مواجهة حقيقية مع العدو، يداً واحدة: جيشاً وشعباً ومقاومة ومؤسسات، حفاظاً على قوة لبنان وعزته وكرامته".







كذلك، أشار إلى أن "لبنان مقبل على استحقاق الانتخابات النيابية"، معتبراً أنها "تشكّل منافسة حقيقية بين خطين: خط يؤمن بمعادلة والدولة والجيش كركائز لحماية لبنان، وخط آخر يسعى إلى إلغاء هذه المعادلة وانتزاع سلاح المقاومة من دون أي ضمانات دولية تضمن أمن لبنان واستقراره".







وختم قبيسي بالتأكيد أن "المسؤولية الوطنية تفرض دعم المقاومة، وصون دماء وتضحيات الجرحى، والعمل على إعادة إعمار القرى المدمّرة وعودة الأهالي إلى بلداتهم، من خلال مشروع وطني يعيد الحياة إلى الجنوب ويحفظ لبنان قوياً وآمناً".