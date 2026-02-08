في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب

قررت لجنة تنفيذ قرارات الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت.



وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.



والمستشفيات التي تم إدراجها هي:

1- مستشفى الشيخ حرب الجامعي، النبطية.

2- مسنشفى صلاح غندور، بنت جبيل.

3- مستشفى الأمل، .

4- مستشفى سان ، الحدث.

5- مستشفى دار ، بعلبك.

6- مستشفى البتول، الهرمل، .

7- مستشفى الشفاء، خلدة.

8- مستشفى الرسول الاعظم، طريق ، .





وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة. (الراي الكويتية)







