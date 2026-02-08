تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:21
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب photos 0
قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت.

وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

والمستشفيات التي تم إدراجها هي:
1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية.
2- مسنشفى صلاح غندور، بنت جبيل.
3- مستشفى الأمل، بعلبك.
4- مستشفى سان جورج، الحدث.
5- مستشفى دار الحكمة، بعلبك.
6- مستشفى البتول، الهرمل، البقاع.
7- مستشفى الشفاء، خلدة.
8- مستشفى الرسول الاعظم، طريق المطار، بيروت.


وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة. (الراي الكويتية)



 
