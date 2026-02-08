تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحرارة ستنخفض والأمطار عائدة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
Lebanon 24
08-02-2026
|
04:33
طقس مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تشتّدّ أحياناً لحدود ال ٨٠ كلم/ساعة شمال البلاد اعتباراً
من بعد
ظهر اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من فجر يوم الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة .
تحذير من سرعة الرياح التي تصل لحدود ٨٠ كم/س يوم غد الأحد والتي تؤدي إلى تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال٤ درجات، تنشط الرياح وتكون محملّة بطبقات من الغبار خاصة جنوب البلاد والتي تشتّد لحدود ال ٨٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع لموج البحر.
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها في الداخل ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة، يتحول خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة .
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون ذلك شمالاً .
