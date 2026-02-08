"مناورات بحث إنقاذ" في "بحر لبنان".. صور ترصدُ ما حصل

نفذت وحدات من الجيش نشاطات مشتركة مع الفرقاطة FORBIN التي زارت من 2 /2 /2026 إلى 7 /2 /2026 تضمنت تمارين غطس وبحث وإنقاذ وإبحار.





وتهدف هذه التمارين إلى المحافظة على جهوزية وتمكينها من التحرك السريع، وتندرج هذه النشاطات في إطار التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي.

Advertisement