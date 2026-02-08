تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"أمل" أحيت ذكرى حسن قصير.. خريس: لإجبار العدو على الانسحاب من أرضنا

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:40
أمل أحيت ذكرى حسن قصير.. خريس: لإجبار العدو على الانسحاب من أرضنا
أمل أحيت ذكرى حسن قصير.. خريس: لإجبار العدو على الانسحاب من أرضنا photos 0
أقامت حركة "أمل" احتفالاً تكريمياً "في ذكرى استشهاد القائد حسن قصير" وشهداء بلدة ديرقانون النهر، بحضور النائبين علي خريس وعناية عز الدين، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك وأعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب، المسؤول التنظيمي في الحركة يوسف جابر، مفوض عام كشافة الرسالة الإسلامية قاسم عبيد، مسؤول الشباب والرياضة علي ياسين، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، مسؤولة قطاع شؤون المرأة أمل فحص وفاعليات.


وخلال الحفل، كانت كلمة لخريس شدد فيها على أن "الأهالي الذين قدموا بيوتهم وأبناءهم قرباناً للوطن لا يستحقون منا جميعا الانتظار والوعود، بل البدء بإعادة إعمار ما هدّمه العدو، والضغط على العدو وإجباره على الانسحاب من ارضنا دون قيد او شرط ومتابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال".
 
 
وقال: "ما زلنا نكافح ونجاهد ولن نمل ولن نتراجع عن بذل التضحيات دفاعاً عن ارضنا وحقوقنا المشروعة في التمسك بأرضنا ورسالتنا. في هذه المرحلة الدقيقة وأمام ما نشهده اليوم من اغتيالات وتدمير ممنهج وتطاول صهيوني على البشر والحجر، نعود لنتمسك بوصية الإمام السيد موسى الصدر عبر التمسك بالوحدة الوطنية التي هي أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي. دماء الشهداء بذلت من أجل كل لبنان وكرامة لبنان، لذلك فإن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بالتحرك بأقصى طاقاتها والعمل في كل المحافل الدولية لوقف هذا العدوان البربري، لان مسؤولية الدولة حماية المواطن وصيانة الأرض ووضع حد لهذه الغطرسة".


وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى الجنوب، قائلاً: "استقبلنا الرئيس سلام في صور ورحّبنا به ترحيباً خاصاُ، وقدومه الى الجنوب له رمزية، وقد تحدث عن إعادة إعمار البنى التحتية والاملاك العامة. يجب البدء بإعادة إعمار البيوت التي هدّمت وليس فقط الاملاك العامة، خاصة وأن الرئيس سلام قد رأى مدى حجم الدمار خصوصاً في القرى الامامية".
 
 





الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

الشهداء

إسلامي

الرياض

في ذكر

