فضل الله: زيارة سلام إلى الجنوب تعزز صمود الأهالي

علقّ العلامة السيّد على زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب، فشدّد على أنّه من واجب أي مسؤول في الدولة تفقد جميع المناطق ، ولا سيّما الجنوب الذي يتعرّض للاعتداءات والغارات والاغتيالات، كونه جزءًا أساسيًا من هذا الوطن.

وفي تصريح له، قال إنه "ينظر بإيجابية إلى هذه الزيارة"، آملاً أن "تُسهم في تعزيز صمود الأهالي، وأن تشعرهم بوجود الدولة إلى جانبهم على مختلف المستويات، وأن تُترجم عملياً على أرض الواقع".



