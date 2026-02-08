تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:46
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها photos 0
قال وزير العمل السابق إبراهيم بيرم إن "المقاومة ليست حزباً بل هي ثقافة ولادة، تتجلّى هنا وهناك، وتتجسّد في حزب هنا وتنظيم هناك، وتتجسّد في أناس يمتلكون روح العزة والكرامة".


وخلال حفل احتفال تكريمي في بلدة قانا الجنوبية، أكد بيرم أن "حزب الله يريد إجراء الانتخابات في موعدها"، وقال: "البعض يريد تأجيل الانتخابات لأنهم اكتشفوا أن الحرب والحصار لم ينجحا، وكانوا يتوقعون أن ينفضّ الناس عن المقاومة، لكن شباب المقاومة ليسوا قادمين من المريخ؛ هم ابنك وأخوك وصهرك وابنك وزوجك وابنتك، المقاومة منّا وفينا، المقاومة تذهب إلى عملها، وإلى جامعتها، وإلى مزرعتها، وإلى مصنعها، وقيمة المقاومة أنها من الناس، ونبض الناس، وهم يراهنون على أن ينقلب الناس علينا، لكنهم مخطئون. المقاومة تمتلك وعيًا وبصيرة وحكمة، وتريد دولةً مقتدرة وجيشًا مقتدرًا، ونحيي موقف قائد الجيش اللبناني العماد هيكل. ولا بدّ من أن نرى الأميركي ومشروعه وما الذي يريده، وأن ندرك خطورة التنازلات، ولا سيما خطورة التنازل أمام الشيطان الأميركي".


وسأل: ماذا يريدون من الجيش؟ لا يريدونه أن يحمي السيادة، ولا أن يدافع عنا، بل يريدونه شرطةً تقتل أبناءها من أجل إسرائيل، يريدون جيشاً بلا تضحية، بلا شرف، وبلا وفاء، بينما نحن نريد الجيش في قمة التضحية، وقمة الشرف، وقمة الوفاء، لأننا نحن أهل التضحية، ونحن أهل الشرف، ونحن أهل الوفاء. نحن الأحرص على الجيش، ونحن الأحرص على الدولة، ليت الدولة تدافع عنا، وليتها تتحمّل جزءًا من العبء عنا، لكن لا يمكن أن تطالبنا بالتخلي عن وسائل الدفاع في الوقت الذي تكون فيه غير قادرة أو غير راغبة في الدفاع، فهذا يخالف المنطق، ويخالف حقوق الإنسان، ويخالف الحقوق الطبيعية للإنسان، ويخالف العلاقة بين الشعب الأصيل الذي يمنح الوكالة للسلطة، وبين السلطة التي هي وكيل مُلزَم بالعمل ضمن حدود وشروط هذه الوكالة بما يحمي الشعب الأصيل، فإذا لم يتمكّن الوكيل، أي السلطة، من القيام بواجب الدفاع، فعليه أن يقول للأصيل: أنا غير قادر على حمايتك، وبالتالي قم أنت بواجب الدفاع، هذه هي فلسفة المقاومة".

