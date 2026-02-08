تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:51
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل
الفوعاني: لإنصاف المناطق التي قدمت التضحيات وفي طليعتها بعلبك - الهرمل photos 0
قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني، إن "مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لم تكن خياراً عاطفياً أو مغامرة، بل كانت خياراً وطنياً عقلانياً وأخلاقياً، تُرجم في محطات مفصلية من تاريخ لبنان، من إسقاط اتفاق 17 أيار عبر انتفاضة السادس من شباط، إلى المواجهة في خلدة، وصولاً إلى تثبيت معادلة الردع التي حفظت لبنان وصانت وحدته ومنعت العدو من فرض شروطه".


وخلال احتفال في البقاع، قال الفوعاني إن "التحديات التي يواجهها لبنان اليوم لا تقل خطورة عن تحديات الأمس، بل ربما أشد، لأنها تمس لقمة عيش الناس وكرامتهم وأمنهم الاجتماعي"، معتبراً أن "الحكومة مدعوة اليوم، وقبل أي اعتبار آخر، إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في إعادة الإعمار، لا كخدمة ولا كمنّة، بل كواجب وطني ودستوري، وإلى إعادة الاعتبار لكرامة المواطن اللبناني الذي صمد في الحرب ولا يجوز أن يُهزم في السلم".


وأكد أن "إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء حجارة، بل هي إعادة بناء ثقة بين الدولة ومواطنيها، وعدالة في توزيع الموارد، وإنصاف للمناطق التي قدّمت التضحيات وفي طليعتها بعلبكالهرمل وعكار، اللتان عانتا طويلا من التهميش والإهمال". 
 
 
وفي السياق، شدّد الفوعاني على "ضرورة اعتماد سياسة العفو العام المدروس، لتكون أداة لإعادة الاندماج الاجتماعي والسياسي في هذه المناطق، إذ إن الدولة قد تخلّت عن أبنائها حين اتبعت سياسات التهميش والتهشيم والإلغاء"، وأضاف: "العفو العام هنا ليس ترفاً، بل شرطاً أساسياً لإعادة بناء الثقة وإحياء الحياة المدنية في مجتمع مستعد دوماً للالتزام بالوطن والقانون".

 
كذلك، شدد الفوعاني على "ضرورة إنشاء مجلس إنمائي خاص لمنطقتي بعلبك – الهرمل وعكار، يكون إطاراً مؤسسياً للتنمية المتوازنة، ويضع خططاً مستدامة في البنى التحتية والزراعة والتعليم والصحة وفرص العمل، بدل الاكتفاء بالحلول الظرفية والمقاربات الموسمية".
Lebanon24
16:09 | 2026-02-08
Lebanon24
16:02 | 2026-02-08
Lebanon24
15:28 | 2026-02-08
Lebanon24
15:07 | 2026-02-08
Lebanon24
14:59 | 2026-02-08
Lebanon24
14:27 | 2026-02-08
