قبلان: لا مكان للقدرة الوطنية بلا إطار سيادي يضمن لبنان بجوهره التاريخي

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه "لا خوف على إلا إذا تمكّن الخارج من استخدام أبنائه ضد بعضهم"،

وقال في بيان: "لا شك أننا نعيش أزمة تمزيق إقليمي تقودها ، ولبنان جزء من هذه المنطقة التي تعاني من شهية أميركية مهووسة بالفتن الإقليمية ولعبة خطيرة

للغاية، وواقعها مفتوح على كل الأوراق الطائفية والعرقية والطاقوية، وعين واشنطن على ثروات وهياكل المنطقة بخلفية مشروع كبير يطال وتطويق

بكين وتجفيف منابع النفط التي تشكل طوق النجاة للقدرة الصينية، وإيران بهذا المعنى ضرورة هيكلية للمنطقة، ودرع لا أهم منه على الإطلاق، ونحن كلبنانيين مطالبون

بحماية القدرة الداخلية للدفاع الوطني ومنع أي انقسام سياسي، والإسلام والمسيحية قيمة تاريخية وأخلاقية ووجودية ضامنة للبنان وقدرته على البقاء السيادي، ورئيس

الجمهورية والسلطة السياسية مطالبة بتأمين وحدة وطنية استثنائية وورقة أولويات ذات طابع يليق بالعقيدة الوطنية بعيداً عن حرائق الفتنة الدولية، والزيارة التي قام ويقوم

بها الرئيس نواف سلام للجنوب خطوة مهمة بالإتجاه الصحيح ومطلوب إكمالها بحضور إدارات الدولة القوي ونشر بكل منطقة جنوب النهر سيما الحافة

الأمامية، واللحظة لتكوين تفاهم وطني استثنائي بعيداً عن الخصومة والتفاصيل".