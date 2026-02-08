برو: سنشهد إمكانية تشكيل لوائح إقصائية في الانتخابات النيابية المقبلة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو إلى أنه "مع إقتراب الانتخابات النيابية سنشهد إمكانية تشكيل لوائح إقصائية مقابل منطق الحوار والتضامن الوطني في وكسروان".

وشدد برو على أن "المطبخ الذي يعمل على تحويل المعركة في دائرة جبيل وكسروان إلى معركة كسر مكون أساسي في وجعله إنجازا سياسيا سيفشل بفضل وعي مجتمعنا وأهلنا الذين لم يتخلوا عن خياراتهم وثوابتهم في أحلك الظروف".

وأضاف: " الانتخابات هي واحدة من الأساسية ذو الوجه السياسي والدستوري ورهاننا فيها على أهلنا وشبابنا الذين ندعوهم للترفع عن أي خلاف في القرى والبلدات للوصول إلى الهدف وهو تأمين الحاصل فلا فرق بين بلدات جبيل وكسروان ولا فرق بين إبن وحزب الله " .

وختم: " لا أتحدث بصفتي مرشحا في الوقت الحالي بل من موقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحفظ دماء لنكون معا وجنبا إلى جنب من أجل العبور نحو تثبيت حضورنا الذي أثبتته المحطات الإنتخابية السابقة بكل قوة وإقتدار".

كلام برو جاء خلال الحفل الذي أقامه " " في حسينية النبي بن مريم، في بلدة زيتون الكسروانية، بمناسبة ولادة الإمام المهدي، في حضور معاون مفتي جبيل وكسروان وجمع من أهالي البلدة والجوار .