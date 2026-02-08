توقيف مطلوب بإطلاق نار على أوتوستراد الميناء

أوقفت دورية من استقصاء أحد الأشخاص على أوتوستراد الميناء قرب غاليري فري واي، حيث أفادت مصادر بأن الدورية أطلقت النار في الهواء خلال عملية التوقيف، بحسب ما ذكرت مندوبة " ".



وبحسب المعلومات، فإن الموقوف مطلوب على خلفية إطلاقه النار في الهواء خلال إشكال وقع قبل أيام في المحلة المذكورة.

